5 أسباب لظهور البقع الحمراء على الجسم.. احذر المضاعفات

القاهرة - سمر حسين - صحة

البقع الحمراء على الجلد من الأمور الشائعة، والتي قد تعني عدوى جلدية حادة وقد تصل إلى كونها حالة مزمنة تستوجب علاجا دائما، ومعرفة أسباب ظهور البقع الحمراء على الجلد سيجعل العلاج أسهل، لذلك شرح موقع ستايل كريز المتخصص في الموضة واللايف ستايل ودكتور عصام فرج أستاذ الجلدية والتجميل، في تصريحات تليفزيونية، أسباب ظهور البقع الحمراء على الجلد.

أسباب البقع الحمراء

الطفح الحراري

يمكن أن يسبب الطفح الحراري بقعًا حمراء صغيرة وحكة وشائكة على الجلد، يحدث عادةً في طيات الجلد حيث يتراكم العرق، مثل الفخذ والصدر والظهر والذراعين والإبطين.

التهاب الجلد التماسي

هو حالة جلدية شائعة تحدث عندما تتلامس مع مادة مسببة للحساسية أو مادة مهيجة، قد يظهر التفاعل كطفح جلدي أحمر مثير للحكة على الجلد.

السعفة

هي عدوى جلدية فطرية تسبب طفحا جلديا دائريا أحمر اللون ومثيرا للحكة مع حواف مرتفعة وبقع حمراء، يمكن أن تظهر في أي مكان على الجلد ولكنها توجد بشكل أساسي على الساقين والذراعين.

النخالية الوردية

هي حالة جلدية التهابية تبدأ ببقعة حمراء كبيرة على الجلد، تليها بقع حمراء صغيرة على شكل حلقة. يظهر عادة على الصدر أو البطن أو الظهر.

التهاب الجلد التحسسي

هو حالة جلدية شائعة تسبب بقعًا حمراء وحكة ومتقشرة على الجلد ويحدث عادةً في طيات الجلد، مثل المرفقين والمعصمين والرقبة والركبتين أو الأذنين.

الحزاز المسطح

هو حالة جلدية مناعية ذاتية تسبب ظهور نتوءات حمراء بارزة في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الفم والأظافر والحنجرة والمعصمين والظهر والكاحلين.

الصدفية

طفح الصدفية هو اضطراب جلدي مناعي ذاتي يحدث بسبب الإجهاد أو العدوى أو مسببات الحساسية أو العوامل البيئية أو الإصابة، تظهر بقع حمراء وحكة ومتقشرة على الجسم بسبب الصدفية.

الطفح الدوائي

يمكن أن يتسبب رد الفعل التحسسي تجاه دواء ما في حدوث طفح جلدي على الجلد، قد يظهر التفاعل على شكل نتوءات صغيرة حمراء أو خلايا وبثور، قد ينتشر أحيانًا في جميع أنحاء الجسم.

نمشات

هي نقاط حمراء صغيرة على الجلد تتشكل عندما تنفجر الأوعية الدموية تحت الجلد، قد تحدث على الساقين والذراعين والأرداف والمعدة.

حكة السباحين

عبارة عن بثور صغيرة حمراء اللون تتشكل على الجلد بعد السباحة في مياه ملوثة بالطفيليات، قد تسبب في بعض الأحيان الحكة والحرقان.