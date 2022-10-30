6 أخطاء احذري القيام بها عند العناية بالشعر الضعيف

محمد اسماعيل - القاهرة - العناية بالشعر الرقيق أمر ضروري، ولكن هناك بعض العادات السيئة يجب تجنب القيام بها للحفاظ عليه، حيث يُرافق الشعر الرقيق البعض منذ الولادة بفعل العوامل الوراثية، ولكن يُمكن أيضاً لجميع أنواع الشعر أن تتحول إلى رقيقة وفاقدة للحيوية نتيجة أسباب مختلفة منها: التبدلات الهرمونية، التقدم في العمر، الإجهاد النفسي، العوامل البيئية، والأخطاء التي نرتكبها خلال العناية بها.. فما هي أكثر هذه الأخطاء شيوعاً؟ وفق ما ذكر موقع "العربية".

1- فكّ تشابك الشعر عندما يكون رطباً:

يندرج تسريح الشعر وهو رطب لفك تشابكه ضمن الأخطاء الفادحة التي نرتكبها بحقه، إذ يكون الشعر الرطب حساساً عادةً وعرضة للتكسر. ويؤدي فك تشابكه في هذه الحالة إلى تساقط الكثير منه، وهذا ما يجعله رقيقاً وفاقداً للحيوية ولذلك من الأفضل تركه يجف بمفرده قبل تسريحه وفك تشابكه.

2- عدم تجفيفه جيداً:

يُشكّل تجفيف الشعر خطوة مهمة في مجال الحفاظ على حيويته، إلا أن قلة من الناس يفعلون ذلك بالشكل الصحيح. معظمنا يُجفف الشعر من أعلى الرأس باتجاه أسفل الشعر مما يتسبب بفقدان حجمه، ولتجنب ذلك يُنصح بحني الرأس إلى الأسفل عند تجفيفه من جذوره باتجاه الأطراف للحفاظ على حيويته وحجمه.

3- تركه ينمو أكثر من اللازم:

قد يتسبب الطول الزائد للشعر في جعله رقيقاً نتيجة ثقله وفقدانه للحجم، ولذلك يُفضّل الحفاظ على طول الشعر متوسطاً وتجنّب القصات المُتدرجة التي تجعل الشعر يبدو أكثر رقة.

4- استخدام منتجات تُثقل الشعر:

إن أفضل المستحضرات للعناية بالشعر الرقيق هي تلك التي تتمتع بصيغ خفيفة، ولذلك يُنصح بالابتعاد عن أنواع الشامبو، والبلسم، والأقنعة، والزيوت التي تتمتع بتركيبات غنية تُثقل الشعر واستبدالها بصيغ رقيقة تُرطّب الشعر وتُغذيه بكل نعومة.

5- الإفراط في تمليس الشعر:

تتسبب كثرة تمليس الشعر بجعله أكثر رقة مما هو عليه، إذ تفقده حيويته وحجمه. استبدلوا تمليس الشعر باعتماد التسريحات المموجة أو المجعدة كونها تجعل حجم الشعر يبدو أكبر مما هو عليه.

6- استعمال الكثير من المستحضرات المُصففة:

يُعطي الإفراط في استعمال المستحضرات المُصففة نتائج عكسيّة حتى لو كانت هذه المستحضرات تناسب طبيعة الشعر، فالإفراط في هذه الحالة يؤذي الشعر بدل أن يُفيده إذ يجعل الشعر يبدو فاقداً للحجم والحيوية كما يخنق الشعر ويتسبب بتساقطه.

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