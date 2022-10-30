ماذا نأكل بعد أداء التمارين الرياضية؟.. احرص على هذه المواد الغذائية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الطعام المغذي بعد أداء التمارين الرياضية من الأمور المهمة للحفاظ على جسم صحي، لأن التمارين الرياضية تستهلك الكثير من الطاقة والنشاط البدني وقد يكون من الصعب على الجسم استعادة القوة إذا لم يتم تجديد مستويات الطاقة، فإذا كنت تهدف للحفاظ على لياقتك البدنية فيجب معرفة ماذا تأكل بعد التمارين الرياضية.

قال عمر ناجي استشاري التغذية لـ«هن» إن جسدنا يتأثر بالنشاط البدني لذلك يجب الحفاظ على الأطعمة التي تمده بالطاقة والحيوية وتحسين عملية التشافي وترفع مستويات الجليكوجين في الجسم الذي يساهم في الحمية الغذائية لإنتاج الجلوكوز مما يساعد على زيادة الطاقة داخل الجسم، ليكون لديك ما يكفي من الجلوكوز في الدم لتغذية الدماغ، لذلك يجب أن تعرف ماذا تأكل بعد التمارين الرياضية وتتمثل في الأطعمة التالية:

ماذا تأكل بعد التمارين الرياضية؟

- البروتينات

تناول البروتينات بعد التمارين الرياضية من البيض والفول السوداني وبذور الشيا والجبن القريش والعدس لأن البروتينات تعمل على تحسين مخزون العضلات من الجليكوجين، وتساعد على إمداد الجسم بالأحماض الأمنية المهمة لبناء العضلات، وتقلل من خسارة الكتلة العضلية.

- الكربوهيدرات

تناول الكربوهيدرات بعد التمارين الرياضية من الخضراوات والمكسرات، وتناول كميات مناسبة من الأغذية التي تحتوي على كربوهيدرات، لأن ذلك مناسب لتزويد الجسم بالطاقة.

تناول الدهون بعد التمارين الرياضية

ونوه ناجي إلى أنه من الممكن أكل الدهون في الطعام لكن بكميات بسيطة في صنف واحد بحيث لا تؤثر في المعدة، لأن الزيادة في تناول الدهون تبطئ إفراغ المعدة وبالتالي يبطؤ معدل دخول الكربوهيدرات «الجلوكوز» إلى مجرى الدم ويتم نقلها إلى العضلات من أجل إمتلاء الجليكوجين.

وأضاف ناجي أنه يجب شرب الكثير من الماء قبل التمرين وخلاله وبعده وذلك يضمن بقاء الجسم رطبًا ويحميه من الجفاف ويختلف كل شخص في كمية الماء التي يحتاجون إليها اعتمادًا على نوع التمرين ومقدار التعرق وكمية المياة التي يحصلون عليها من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات.