القاهرة - سمر حسين - صحة

التنكس البقعي يعد اضطرابا شائعا في العين، وينتشر بين الأفراد البالغين ويظهر في إحدى العينين ثم يؤثر في كلتيهما، وبمرور الوقت تسوء الرؤية وتؤثر في القدرة على فعل أشياء عديدة، كما يتسبب في ضبابية الرؤية بسبب ضعف البقعة الشبكية، وتكون الإصابة أكثر شدة عند البعض عن الآخر، ولذلك نعرض أسباب وأعراض وطرق الوقاية من مرض التنكس البقعي المسبب لفقدان البصر.

قال الدكتور محمد عسقلاني استشاري طب وجراحة العيون لـ«هن» إن مرض التنكس البقعي المسبب لفقدان البصر مرتبط بالشبكية، ويأتي في البنية التشريحية الشفافة الحساسة للضوء في مؤخرة العين، وعند الكشف تكون هذه الشبكة تحت الملاحظة عبارة عن نقاط ضبابية أو مشوهة أو فارغة في مجال الرؤية، وتوجد الكثير من أسباب مرض التنكس البقعي المسبب لفقدان البصر تجعل كبار السن يصابون به.

أسباب مرض التنكس البقعي

- التدخين لأن الهواء الضار المنبعث من السجائر قد يسبب رواسب بالعين مما يؤدي إلى التنكس البقعي المسبب لفقدان البصر.

- ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول.

- السمنة وتناول الكثير من الدهون المشبعة.

- عدم ارتداء قبعة ونظارات شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- عدم الذهاب إلى الطبيب والكشف باستمرار وتناول مكملات مضادات الأكسدة.

أعراض مرض التنكس البقعي المسبب لفقدان البصر

- إصابة الأشخاص الذين يعانون من التنكس البصري برواسب صفراء في أعينهم.

- ضعف الرؤية بحيث تواجه مشكلة في قراءة الأحرف الصغيرة التي لم يتم تحسينها باستخدام النظارات الطبية، وكلما كبرت في السن تضعف وتشوش رؤيتك خاصةً عند القراءة تتفاقم الحالة.

- تصبح الخلايا الحساسة للضوء في البقعة أضعف فيزداد الأمر سوءًا عند الضوء وتفقد الرؤية المركزية.

- تنمو الأوعية الدموية من تحت البقعة وتقوم هذه الأوعية الدموية بتسريب الدم والسوائل إلى شبكية العين.

- رؤيتك تكون مشوهة بحيث تبدو الخطوط المستقيمة متموجة.

- جفاف عين معظم المصابين بالتنكس البقعي بالشكل الجاف للعين أو الكرمشة بمعنى أوضح.

الوقاية من مرض التنكس البقعي المسبب لفقدان البصر

ونوه العسقلاني إلى أنه إلى الآن أوضحت التحاليل أن المكملات الغذائية والمعالجة الدوائية والمعالجة بالليزر من أهم معينات الرؤية الضعيفة والوقاية من مرض التنكس، ولكن لا تتوفر حتى الآن معالجة واضحة يمكنها عكس الأضرار الناجمة عن التنكس البقعي الجاف، كما لا يوصى حاليًا بأي معالجة للحالات الخفيفة من المرض إلا أن سبل الوقاية تتمثل في الإقلاع عن التدخين وتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ودهون الأوميجا.