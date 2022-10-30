4 تسريحات أنيقة للشعر الطويل والانسيابي.. مستوحاة من الستينيات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد الشعر الطويل واحدًا من مظاهر جذب النساء التي تحظى ها الكثيرات منهن، لكن عند محاولة تصفيفه يتم البحث عن العديد من الأفكار المبتكرة التي تمنحه مظهرًا جذابًا وأنيقًا، إلى جانب سهولة إعدادها وذلك توفيرًا للوقت والجهد.

وحسب ما كشف موقع byrdie العالمي، هناك عدد من النماذج الجذابة لتصفيف الشعر الطويل.

1- الحبال الجدلية

تبدو هذه الطريقة لتصفيف الشعر واحدة من التسريحات الجذابة والمطلوبة بصورة كبيرة، فهي لا تحتاج إلى سوى ربط جدلية أو ضفيرة من ثلاث خصلات، مع استخدام ووشاح أو حبل للربط حول القاعدة.

2- الضفائر الطويلة

يمكن تضفيف الشعر الطويل أيضًا من خلال تقسيمه لعدد من الضفائر العادية الطويلة، مع ترك القليل من خصلات الشعر لتنساب على الجبهة وتعطيها مظهرًا جذابًا.

3- تسريحة الدبابيس المثبتة

لإعداد هذه التسريحة للشعر الطويل، يجب في البداية ترطيبه جيدًا وفك تشابكاته، من خلال استخدام الروتين اليومي للعناية به، مع غسله الجيد، ومن ثم يتم تمشيطه حتى خلف منطقة الأذن حتى يصبح ناعمًا وأملسًا.

وفيما بعد تتم إضافة دبابيس تثبيت الشعر بألوانها المختلفة.

4- ربط الشعر بالوشاح

للقيام بهذه التسريحة يتم استخدام وشاح ملون، وهو الذي يتناسب مع موضة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وما عليك سوى لف الوشاح الحريري وربطه حول ذيل الحصان الفضفاض.