هذا ما يحدث لجسمك.. تأثير تناول الجوز على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يحتوي الجوز على مضادات للأكسدة أعلى من جميع المكسرات الأخرى، كما أنّ قوّتها تفوق قوّة نشاط فيتامين هـ المُضادة للأكسدة بما يتراوح من 2 إلى 15 ضِعفاً، بالإضافة إلى إنها تحمي الجسم من المواد الكيميائية الطبيعية التي تسبب الأمراض.

ومن الممكن تناوله محمصًا أو نيئًا أو مملحًا أو خاليًا من الملح، ولكن ما هي فوائد الجوز، وما هي القيمة الغذائية الكاملة للجوز، وهل من مخاطر ومحاذير لتناول الجوز، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتية".

تعزيز صحة القلب

وُجد أن الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها الجوز تقلل من مستويات الكولسترول السيء في الجسم، وبالتالي تقلل من فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران والجلطات.

تخفيض الوزن

وُجد أن تناول الجوز يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية أثناء فترة الراحة.

كما تبين أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الجوز بشكل منتظم في حميتهم الغذائية كانت معدلات خسارتهم للوزن أعلى من غيرهم، لا سيما أن الجوز يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.

تعزيز صحة العظام

إن تعزيز صحة العظام أحد فوائد الجوز الناتجة من احتواء الجوز على نسب عالية من النحاس، والذي يرتبط نقصه عادةً بانخفاض كثافة العظام، وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

كما يلعب النحاس الموجود في الجوز دورًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات الكولاجين، والإيلاستين الهامين لبنية الأنسجة والعظام.

في حال وجود نقص في النحاس يصبح من الصعب على الجسم تعويض الأنسجة المتضررة فيه.

كما يحتوي عين الجمل على الآتي:

المنغنيز الذي يلعب دورًا هامًا في مكافحة هشاشة العظام إذا ما تم تناوله مع كمية كافية من الكالسيوم، والنحاس.

المغنيسيوم، الذي يعد هامًا جدًا لتكوين العظام وتقويتها، إذ يساعد بشكل كبير في تعزيز امتصاص الكالسيوم.

مكافحة السرطان

لجوز عين الجمل القدرة على مقاومة نمو وتكاثر الخلايا السرطانية كما أشارت بعض الدراسات والأبحاث، وذلك بسبب غناه بأحماض أوميغا 3، وبالعديد من أنواع مضادات الأكسدة الهامة.

قد تبين قدرة الجوز على المساهمة في مكافحة الخلايا السرطانية من الأنواع الآتية:

سرطان الثدي.

سرطان البروستاتا.

سرطان البنكرياس.

المساهمة في تقوية الدماغ

أحد فوائد الجوز الصحية قدرته على المساعدة في تعزيز وتحسين وظائف الدماغ، وذلك بسبب احتواء الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

كما أن تناول أحماض أوميغا 3 مع اليود يساعد بشكل خاص على تقوية الدماغ، وحماية الشخص من الأمراض الدماغية، مثل: الخرف، والصرع.

تحسين خصوبة الرجال

للجوز تأثير إيجابي على الصحة الإنجابية عند الرجل، وذلك عبر تحسين جودة الحيوانات المنوية وكميتها وسرعتها وقدرتها على الحركة.

تحسين عمليات الأيض

يعد جوز عين الجمل غنيًا بالمنغنيز، والنحاس، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، وجميع هذه المعادن تساعد بشكل كبير في تحسين عمليات الأيض في الجسم.

تعزيز صحة الشعر وتقويته

تقوية الشعر أحد فوائد الجوز المميزة بسرعتها، فإن الجوز يُساعد بشكل كبير في تعزيز صحة الشعر، وتقويته من البصيلات، والحفاظ على نظافة فروة الرأس من القشرة المزعجة. كما أنه يساعد في زيادة كثافة وطول الشعر عمومًا.

المساهمة في تنظيف الجهاز الهضمي

يساعد جوز عين الجمل على تنظيف الجهاز الهضمي، وتخليص الجسم من السموم والفضلات العالقة في القناة الهاضمة، كما أنه يساعد كذلك في علاج الإمساك.

كما يعد الجوز مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل الآتي:

النحاس الضروري لصحة القلب والعظام والأعصاب وجهاز المناعة.

حمض الفوليك المهم في منع العيوب الخلقية لدى الأجنة أثناء الحمل.

الفسفور، وهو معدن هام للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

فيتامين ب6 (Pyridoxine)، المهم لجهاز المناعة والأعصاب.

المنغنيز، الذي يتواجد بكثرة في المكسرات والحبوب الكاملة بشكل خاص.

فيتامين ي (Vitamin E)، ويحتوي الجوز على نوع خاص منه.

مخاطر ومحاذير

تظهر فوائد الجوز الصحية عند استهلاك الجوز بكميات معتدلة، بينما الإفراط في تناول الجوز قد يتسبب في الآتي:

نوبات تحسس، بعضها طفيف وبعضها خطير.

مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل: الغثيان، وألم المعدة، والإسهال، والانتفاخ.

تُنصح الحوامل في الشهور الأخيرة من الحمل والمرضعات بتناول كميات محددة من جوز عين الجمل فقط وتحت إشراف الطبيب.

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