أسهل الطرق لمساعدة طفلك على الحفظ سريعا.. بينها استخدام اليد والصور

القاهرة - سمر حسين - ماما

يواجه الوالدان مشكلة كبيرة مع أبنائهم لعدم استذكارهم الدروس وعدم القدرة على الحفظ سريعًا، إذ يتطلب العديد من المواد الدراسية حفظ قدر كبير من المعلومات وقد يكون أمرًا صعبًا على العديد منهم، ويصبح الوالدان أكثر إحباطًا عندما يكون لدى أبنائهم فصول متعددة للحفظ، ويشعرون أن أبناءهم لا يمتلكون مهارات ذاكرة قوية، لذلك نقدم لكم أسهل الطرق لحفظ الدروس المدرسية حسب موقع THE LEARNING CENTER.

أسهل الطرق لحفظ الدروس المدرسية

- الاستعداد وهو الخطوة الأولى التي تساعد على الإدراك والحفظ فاجعليه يعد نفسه عقليًا للمذاكرة.

- مارسي له تقنيات التخيل بمعنى أن تجعليهم يتخيلون أنهم يذاكرون لكِ أو لأحد من الأقارب والأقران.

- استخدمي حيل الذاكرة كتلوين العبارات وتقسيمها لهم، لأن ذلك يُمكنهم من تذكر أجزاء كبيرة من المعلومات بسرعة.

- اجعليه يذاكر في مكان هادئ فذلك يساعده على الاستذكار بهدوء مما يجعله يحفظ بشكل أسرع.

- العقل يعالج المعلومات ويخزنها أثناء النوم لذلك حاولي أن تراجعي لهم المعلومات قبل النوم مباشرةً حتى لو لبضع دقائق لتضمين المعلومات في الذاكرة.

- اختبريهم بين الحين والآخر عن طريق تذكر المعلومات التي تحاولين دراستها.

- أجبريهم على تذكر المواد دون النظر إلى الإجابة أو المادة.

- استخدمي له الممارسة الموزعة باستخدام توزيع للمواد والعبارات لكي ينتقل المفهوم من الذاكرة العاملة المؤقتة إلى الذاكرة طويلة المدى.

- اجعليه يتحدث إلى نفسه بمعلومات المادة ذلك يكون أداة فعالة للذاكرة.

- كرري له المعلومات مثل عمل بطاقات تعليمية وهي تكرير المعلومات في شكل مربعات لسهولة الحفظ.

- اكتبي له معلومات بطريقة تساعده على ترميز العبارات والمعلومات التي تعلميها له بشكل أعمق بسبب وجود اتصال مباشر بين الأيد والعقل.

- اختصري له الأحرف الأولى من الجمل واربطيها بجملة واحدة.

- اجعليه يمارس الرياضة فالتمرينات الرياضية تساعد على تحسين الذاكرة.

- اجعليه يذاكر كل مادة على حدة فمثلًا العلوم أولًا ثم العربي وما إلى ذلك ولا تتدخلي المواد في بعضها.

استخدام اليد

- اجعليه يستخدم يده في الحفظ والاستذكار وذلك تعد من الأشياء الشائعة التي يفعلها الطلاب للحفظ.

- استخدمي له الصور والأغاني للمساعدة في تثبيت المعلومات.

- إذا كنتِ تذاكرين له شيئًا أكثر تعقيدًا مثل تعلم لغة أجنبية فقد يكون من المفيد إنشاء عبارات جديدة تساعده على الاستذكار بشكل أسهل.