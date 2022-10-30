الامارات | عبداللطيف كشيش ينهي سنوات من الغياب.. ويعد بأفلام جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المخرج الفرنسي - التونسي عبداللطيف كشيش، الغائب عن الساحة الفنية منذ ثلاث سنوات، إنه يحضّر حالياً لإصدار الجزأين الأخيرين من سلسلة أفلام «مكتوب حبي».

وغاب المخرج الحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 2013 عن فيلم «La vie d’Adele»، عن الإطلالات العامة منذ هذه الأحداث في 2019، ولم تتوافر معلومات عن التطورات على صعيد هذا الفيلم، رغم أنه وعد بتعديله في عملية التوليف لاقتطاع مشاهد أثارت انزعاج الممثلة. وأضاف السينمائي، البالغ 61 عاماً، خلال ندوة أول من أمس، أمام مئات المتفرجين ضمن مهرجان السينما المتوسطية (سينيميد)، الذي يشارك فيه كشيش كضيف شرف «كل ما فعلته خلال هذه السنوات هو التوليف، وإعادة التوليف والمحاولة... آمل أن نشهد قريباً على نهاية فيلم (مكتوب)».

وأكمل «أكتب أيضاً سيناريوهات، لكنني لست متأكداً بعد إن كنت سأبدأ قريباً في التحضير له، وإجراء اختبارات الأداء لممثليه»، لافتاً إلى أنه سيصوّر على الأرجح مجدداً مشاهد العمل في منطقة أوكسيتانيا، حيث يشعر بـ«الارتياح».

وأوضح كشيش أن «العمل مع الممثلين والممثلات يحصل أحياناً بشكل رائع، لكنّه قد يكون سيّئاً جداً في أحيان أخرى»، مشيراً إلى أنه يفضّل «عدم نشر الغسيل القذر خارج العائلة».

وعن الجدل بشأن المشاهد الصريحة في فيلمه الأخير بمهرجان كان سنة 2019، أكد كشيش أنه لم يكن «يعي ما كان حاصلاً في تلك اللحظة».