الامارات | تراث النوبة وأغاني أحمد منيب في «البيت الغربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس، فعاليات الأسبوع التراثي النوبي لجمهورية مصر العربية بمركز فعاليات التراث الثقافي (البيت الغربي) بقلب الشارقة، الذي تستمر أنشطته خمسة أيام.

وأكد رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، أن استضافة الشارقة لهذا الأسبوع المميّز تأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات مع مصر الشقيقة. وارتأى المعهد أن تبدأ باكورة فعاليات أسابيع التراث العالمي في دورتها الجديدة من خلال الاحتفاء بالتراث المصري النوبي الأصيل، ترسيخاً للمحبة والتواصل الفاعل بين البلدين، مُنوهاً بالأواصر بين الإمارات ومصر، التي تُعد نموذجاً متفرّداً راسخ الجذور، ويتميز بزخمه المتنوع.

ويضم الأسبوع التراثي النوبي عروضاً فلكلورية ومعارض حرفية تُبرز معالم وركائز الثقافة النوبية في مصر، وعرض أزياء تراثية، ومنتجات وصوراً ومقتنيات نوبية، ومشغولات ذهبية وفضية، علاوة على المطبخ النوبي، بالإضافة إلى الجانب الفني، إذ تُشارك فرقة منيب التراثية بتقديم لوحات وأغنيات من التراث النوبي للفنان الراحل أحمد منيب الذي يُعد أحد رموز الأغنية النوبية.