الامارات | عرض أوكراني «متكامل» يفوز بجائزة «مهرجان بغداد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العرض الأوكراني «كاليجولا»، للمخرج ألكسندر كوفشان، بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الثالثة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح، التي أُسدل الستار عليها أول من أمس. وحصل بطل العرض مكسيم سترليك على جائزة أفضل ممثل بالمهرجان.

ونال العرض التونسي «آخر مرة» ثلاث جوائز: أفضل إخراج وأفضل نص مسرحي لوفاء طبوبي، وأفضل ممثلة لمريم بن حميدة.

وفاز بجائزة السينوغرافيا طارق الربح عن العرض المغربي «شا طا را»، فيما ذهبت جائزة أفضل أداء جماعي للعرض العراقي «طلقة الرحمة»، تأليف وإخراج محمد مؤيد.

وأعلنت جوائز المهرجان في حفل الختام الذي نُظّم في المسرح الوطني بالعاصمة العراقية بغداد.

وقدّم المهرجان على مدى تسع ليالٍ أكثر من 20 عرضاً عربياً وأجنبياً.