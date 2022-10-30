الامارات | اكتشاف آثار في آخر «حصن لحضارة المايا» بغواتيمالا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر علماء آثار في غواتيمالا في موقع آخر مدينة من حضارة المايا قاومت الغزو الإسباني، على قطع من الخزف ومقابر بشرية ورصاص من بنادق إسبانية.

وبدأ مشروع الاستكشاف الأثري الجديد في يونيو الماضي، في محاولة لفهم المزيد عن بؤرة تاياسال الاستيطانية، حيث استقر سكان من حضارة المايا لأول مرة عام 900 قبل الميلاد، خلال فترة ما قبل العصر الكلاسيكي، حسب عالم الآثار المسؤول عن الحفريات، سوارلين كوردوفا.