طريقة تسييح الزبدة.. اعرفيها بالخطوات ووفري كمياتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تسييح الزبدة كلمات تبحث عنها ربات المنازل، لمعرفة الخطوات السليمة، والصحيحة لتسييح الزبدة في المنزل، إذ تُشترى عادة على هيئة قوالب ما تحتاج لـ «تسييح» بهدف استعمالها في الطهي أو صنع الحلوى.

طريقة تسييح الزبدة

الزبدة بجانب مذاقها المميز في الأطعمة والحلوى، تستخلص بشكل أساسي من اللبن، ولها الفوائد الغذائية يستعرضها التقرير التالي، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي، فهي غنية بالعديد من الفيتامينات، حيث توجد بها الفيتامينات التالية:

فيتامين أ

فيتامين د.

فيتامين E

فيتامين ب 12

فيتامين K2

طريقة تسييح الزبدة

وفي السطور التالية يستعرض «هُن» خطوات تسييح الزبدة البلدي، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي عرضتها ببرنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تسييح الزبدة

في البداية ضعي الزبدة داخل إناء، بشرط ان تكون سعته أكبر من كمية الزبدة التي ستقومي بتسييحها، خاصة أنها تفور وحجمها يتفاقم داخل الوعاء.

ضعي على الزبدة رشة صغيرة من الملح حتى تحفظيها جيدا.

ضعيها على نار هادئة، فيما بعد، وقلبيها جيدًا حتى يختفي الفوران تماما.

ارفعيها من على النار بعد أن تصبح سائلة وشفافة.

نصائح عند تسييح الزبدة واستخدامها

- يفضل استخدام الزبدة وهي لينة في درجة حرارة الغرفة، كي تتجنبي إهدار كميات كبيرة منها خلال طهي الطعام.

- يفضل عدم استخدامك للزبدة وهي مجمدة أو باردة، حتى لا تهدريها بكميات أكبر عند قطعها.

- يمكنك دمجها مع كمية قليلة من الزيت، وذلك خلال طبخ الطعام، وبذلك ستحصلين على كميات الدهون التي ترغبين في الحصول عليها.