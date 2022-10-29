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من هو عز شهوان زوج جيلان علاء؟.. طلبها للزواج فرفضته ثم تراجعت

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جيلان علاء وعز الدين شهوان

من هو عز شهوان زوج جيلان علاء؟ سؤال تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة عقب ظهور الثنائي سويًا للمرة الأولى بعد زواجهما مع الإعلامية منى الشاذلي، التي استضافتهما في وقت سابق قبل أن يعلنا ارتباطهما، لتكن تلك الحلقة هي شرارة الحُب بينهما قبل الارتباط وإعلان الخطبة والزواج.

من هو عز شهوان زوج جيلان علاء؟

عز الدين شهوان، عازف، ومطرب لديه العديد من المقاطع الموسيقية، وقاعدة كبيرة من المتابعين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

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اعترف لها بحبه بعد «توصيلة»

كانت حلقة سابقة على المقعد الأمامي للإعلامية منى الشاذلي ظهرت فيها الفنانة «جيلان» وعز شهوان، في إطار العمل والصداقة فقط، قبل أن يعترف لها بحبه على الفور، مثلما عبر عن بداية قصة حبه، قائلا: «وإحنا قاعدين في الحلقة حصل كهربا، ويوم ما مشينا من هنا وصلتها، فضلت طول الطريق أقول لنفسي هقولها النهاردة ولا بكره، ولما وصلتها تحت البيت الساعة 1 بالليل زي أي راجل ساذج قولتلها بحبك وعايز أتجوزك، فـهي قالتلي لا، عشان مكنتش عايزة تتجوز».

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رفضته في البداية ثم تراجعت

رفض قاطع في البداية كان رد فعل جيلان علاء، قبل أن تتراجع بسبب سيطرة خوفها من اتخاذ خطوة الزواج «رفضت بسبب خوفي من الجواز، وتجاربي مكنتش ألطف حاجة، وبالنسبة لي مفيش راجل يقول لواحدة هتجوزك، وقلت أكيد كداب أو بيهزر والموضوع مش هينتهي نهاية سعيدة، عشان عندي 34 سنة وعديت بحاجات مأساوية واللي جالي في الدوغري مصدقتوش».

وتابعت: «رجعنا أصحاب تاني، وهو قالي إني مش عايز أخسرك، وبعد شهرين في يوم بنفطر في مصر الجديدة قلت له أنا عايزة أقولك حاجة، أنا بحبك». 

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لا يفضل السيدة التي تعتمد على الرجل في كل شيء

وكان «شهوان» أكد من قبل خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على فضائية «CBC»، أنه لا يفضل السيدة التي تعتمد على الرجل في كل شيء، أو التي تخاف من الرجل في كل شيء، ولكن يجب أن تحترمه وأن يكون بينهما مشاركة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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