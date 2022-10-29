بإطلالة كلاسي .. ياسمين صبري تخطف الأنظار بلوك أنيق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل



نشرت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



حيث ظهرت مرتدية جاكيت فورمال باللون الأبيض، ومن أسفل قميص ستان باللون البيج، على جيبه ميدي باللون الأبيض.



واختارت أن يكون الشعر ملموم "بوني تيل"، مع مكياجًا تكمن قوته في رسمة العين البارزة.



ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الزيتي، مع حذاء به نقشات بلونين الزيتي مع البينك.



واعتمدت على مجوهرات ماسية رقيقة تمثلت في أقراط وقلادة.



نالت الإطلالة العديد من التعليقات شملت ما يلي " اللون الأبيض يليق بك"، " يليق بك الاستايل"، " حبيت الأبيض".