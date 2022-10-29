لايف ستايل

بإطلالة كلاسي .. ياسمين صبري تخطف الأنظار بلوك أنيق في أحدث ظهور لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل


نشرت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


حيث ظهرت مرتدية جاكيت فورمال باللون الأبيض، ومن أسفل قميص ستان باللون البيج، على جيبه ميدي باللون الأبيض.


واختارت أن يكون الشعر ملموم "بوني تيل"، مع مكياجًا تكمن قوته في رسمة العين البارزة.


ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الزيتي، مع حذاء به نقشات بلونين الزيتي مع البينك.


واعتمدت على مجوهرات ماسية رقيقة تمثلت في أقراط وقلادة.


نالت الإطلالة العديد من التعليقات شملت ما يلي " اللون الأبيض يليق بك"، " يليق بك الاستايل"، " حبيت الأبيض".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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