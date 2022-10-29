10 نصائح لتثبيت المكياج على البشرة الدهنية.. «مش هيسيح منك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ليس من سوء الحظ أن تكوني من صاحبات البشرة الدهنية لأن النساء ذوات البشرة الدهنية أقل عرضة للإصابة بالخطوط الدقيقة والتجاعيد، وبشرتهن دائمًا ما تكون رطبة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مكياجك لفترة طويلة، فقد يكون ذلك تحديًا، فالأمر لا يعني التخلي عن المكياج إلى الأبد لأن بشرتك دهنية، ولكن عليك فقط معرفة ما يناسب نوع بشرتك، فعلى سبيل المثال لا يمكنك استخدام مستحضرات التجميل المناسبة للبشرة الجافة لأن البشرة الجافة تتطلب نوعًا مختلفًا من المكياج عن البشرة الدهنية.

يقدم «هُن» إليكِ 10 نصائح بسيطة يمكنك اتباعها لجعل مكياجك يدوم على البشرة الدهنية لفترة طويلة، وفقًا لما ذكرته خبيرة التجميل كريز عماد.

1- جهزي بشرتك

إذا لم تحضري بشرتك جيدًا بالعناية المناسبة، فلن يبدو مكياجك ناعمًا أو يدوم، استخدمي تونر ومنظف ومرطب، فمن المهم ترطيب بشرتك وترطيبها بمكونات مثل حمض الهيالورونيك، وتنظيف وجهك بشكل صحيح في الصباح، بمنظف يحتوي على 2% على الأقل من حمض الساليسيليك، لإزالة الزيت من الجلد دون أن يتسبب في جفاف الجلد.

2- تنظيف منطقة T

إذا كانت منطقة T الخاصة بك دهنية، فما عليك سوى المضي قدمًا وإعطاء مسح سريع بالكحول الذي يحتوي على خصائص مطهرة تساعد على إزالة البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أنه يساعد على تقليل الدهون من الجلد، مما يحافظ على الجلد جافًا.

فقط خذي كرة قطنية وأضيفي قطرة أو قطرتين من الكحول فيها وامسحي جبهتك وذقنك وأنفك بسرعة.

3- تهيئة بشرتك

استخدمي برايمر المكياج لمساعدة كل شيء على الثبات، خاصة البرايمر الخالي من الزيوت ومضاد لللمعان على المناطق الأكثر دهنية في وجهك (الجبهة والأنف والذقن).

4- لا تستخدمي كونسيلر على جفونك

يجب على النساء ذوات البشرة الدهنية تجنب استخدام خافي العيوب على جفونهن لأن هذا سيخلق تجعدًا على العينين ولن يبدو جيدًا، فبدلاً من ذلك، استخدمي برايمر مصمم خصيصًا للجفون للمساعدة في امتصاص الشحوم.

5- استخدمي البودرة قبل كريم الأساس

نعم، قد يبدو الأمر غريبًا، لكن وضع طبقة خفيفة من البودرة قبل وضع كريم الأساس سيساعدك على الحفاظ على بشرتك خالية من الزيوت لفترة طويلة.

6- لا تفرطي في استخدام البودرة

ضعي البودرة على المناطق اللامعة فقط، واستخدمي تركيبة نصف شفافة غير لامعة لتقليل لمعان أي لون بشرة.

7- استخدمي مستحضرات التجميل الخالية من الزيوت

استخدمي مستحضرات التجميل الخالية من الزيوت التي لا تسبب انسداد المسام، مما يعني أنها لن تسد مسامك.

8- استخدمي كريم الأساس الصحيح

اختيار كريم الأساس الصحيح المناسب للبشرة الدهنية سيجعل مكياجك يدوم طوال اليوم، مما قد يحدث فرقًا كبيرًا.

9- التبديل إلى الماسكارا والكحل المقاومة للماء

عندما يتم استخدام الماسكارا والكحل بشكل مفرط، وعند استخدام كريم العين، فإنها تميل إلى التلطخ تحت العين، لذا ينصح باستخدام تركيبة مقاومة للماء.

10- التقليل من دهون الوجه

استخدم قناع العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع، مثل أقنعة الطين، خاصة المصنوعة من الكاولين أو طين البنتونيت، هي الأفضل لأنواع البشرة الدهنية لأنها تمتص الزيت والشوائب بشكل طبيعي مع تلطيف التهيج.