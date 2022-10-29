تأثير أنيميا الحمل على الجنين.. استشاري جهاز هضمي ينصح الفتيات بتحليل الدم قبل الزواج

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فترة الحمل تزداد كمية الدم الموجودة في جسد الأم ويكون معها أيضًا نسبة الحديد الذي يساعد في إنتاج الهيموجلوبين الذي تحتاجه المرأة ليكن كافيًا لمساعدة توصيل الأكسجين للجنين، وإن لم يكن هناك كمية هيموجلوبين كاف فمن المؤكد أنك ستصابين بالأنيميا.

كيف تؤثر أنيميا الحمل على الجنين؟

حسب ما نشر على موقع «MAYO CLINIC» الطبي، فإن أنيميا الحمل تأتي بسبب نقص الحديد تزيد من احتمالية الولادة المبكرة، كما أن تلك الأنيميا ترتبط خلال فترة الحمل أيضًا بتسبب نقص في الوزن لطفلك عند الولادة، إلى جانب أنها تتسبب في تعرض الأم لاكتئاب ما بعد الولادة، كما تظهر بعض الدراسات أيضًا أن الأنيميا تتسبب في زيادة احتمالية وفاة الجنين قبل الولادة أو بعدها مباشرةً.

طبيب ينصح بضرورة التحليل

نصح استشاري الجهاز الهضمي، دكتور مدحت خليل في إحدى حلقات «برنامج العيادة» على شاشة الحياة، أنه من المهم على كل فتاة قبل زواجها عمل فحوصات للاطمئنان على حالتها الصحية التي يكون من ضمنها فحص الدم لمعرفة هل هي مصابة بالأنيميا أم لا، وكذلك الحرص على العلاج منها، لأن إصابة الأم بالأنيميا ستؤثر على نمو الجنين داخل رحم أمه، وذلك لأن الجهاز العصبي لطفلك يتكون في الشهر الأول من الحمل، وفي ذلك الوقت تكون أغلب الأمهات لا يعرفن بأمر حملهن، فيتأثر الجنين بضعف الأم حينها.