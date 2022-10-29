طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز.. السر في الخلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من ربات المنازل عن طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز باعتبارها من الأكلات الرئيسية الشهية، والتي تعد وجبة متكاملة تحتوي على الأرز والخضروات مع البروتين الأبيض، فضلًا عن مذاقها الشهي واللذيذ.

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز

ويقدم «هُن» لربات المنازل طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ»، على سي بي سي سفرة.

مقادير الفراخ المحشية بالأرز

دجاجة.

بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

قرفة.

حبهان بودرة.

عصير ليمون.

2 كوب أرز.

كبدة دجاج.

خل.

مياه ساخنة.

لوز مقشر.

صنوبر.

بصل قاورمة.

جزر.

بسلة مجمدة.

زعتر فريش.

ثوم مفروم.

صلصة طماطم.

عسل أبيض.

زيت ذرة.

زبدة.

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز

في البداية، اغلي الكبدة في ماء مغلي مع الخل حتى تتخلصي من أي رائحة كريهة بها ثم ترفع وتصفى جيدًا.

اخلطي البصل المفروم مع القرفة والحبهان وعصير الليمون وملح وفلفل وثوم مفروم ويقلبوا جيدًا ويُتبل الدجاج بجزء منه.

شوحي الجزء الآخر من التوابل على النار مع زبدة ثم أضيفي إليها الكبدة والأرز والبسلة ويقلب على النار حتى يحمص الأرز قليلا.

شوحي الدجاج في الزبدة حتى تكتسب اللون الذهبي ثم ترفع.

أضيفي البصل القاورمة والجزر والبسلة ويشوحوا قليلا ويرفع الخضار مع الدجاج في الكيس الحراري.

اخلطي العسل مع الصلصة والملح والفلفل والزيت، وادهني الدجاج به، وتدخل الفرن لتكتمل النضج ويمكن إضافة الماء إليها أثناء التسوية حسب الحاجة.

حمصي الصنوبر واللوز في الزيت أو زبدة في طاسة على النار ويقدم مع الدجاج والأرز.