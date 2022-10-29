سرطان القولون والمستقيم.. 8 علامات تحذيرية تكشف الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك عدة مراحل لسرطان القولون والمستقيم، ويعد اكتشاف علامات وأعراض الحالة إحدى الطرق لمنع المرض من التقدم أكثر.

ويشير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية إلى إن سرطان القولون والمستقيم هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

في البداية، قد يصاب المرء بزوائد في القولون والمستقيم، ومع مرور الوقت، قد تتحول هذه الأورام الحميدة إلى سرطان القولون، تعتمد أعراض الحالة وعلاجها إلى حد كبير على مرحلة المرض، وفقًا لما ورد في موقع "timesnownews".

- مراحل سرطان القولون والمستقيم:

المرحلة 0: تُعرف أيضًا باسم السرطان الموضعي وتعتبر المرحلة الأولى من سرطان القولون والمستقيم، في هذه المرحلة، تبدأ الخلايا السرطانية بالتطور في البطانة الداخلية للقولون أو المستقيم.

المرحلة 1: في هذه المرحلة، يبدأ المرض في اختراق بطانة القولون أوالمستقيم وينمو في طبقة العضلات، ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا يصل المرض إلى الغدد الليمفاوية أو أجزاء أخرى من الجسم.

المرحلة 2: يبدأ السرطان في الانتشار إلى جدران القولون / المستقيم وكذلك الأنسجة المجاورة والجدار.

المرحلة الثالثة: يبدأ المرض بالانتشار إلى الغدد الليمفاوية، ومع ذلك، فإنه لا ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

المرحلة الرابعة: تعتبر المرحلة الأخيرة من المرض، حيث يبدأ هذا المرض بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد أو الرئتين أو الأعضاء الأخرى.

- الأعراض:

تتغير أعراض المرض تبعًا لمرحلة السرطان، إذا كنت مصابًا بسرطان القولون والمستقيم في المرحلة 0، فستختلف الأعراض عند مقارنتها بأعراض المرحلة 3 من المرض، فيما يلي بعض الأعراض الشائعة التي قد تلاحظها:

الإسهال.

دم في البراز.

آلام البطن.

الإمساك.

تغيرات في لون البراز.

نزيف من المستقيم.

زيادة الغازات.

الانتفاخ.

قد تكون بعض هذه الأعراض أيضًا نتيجة لحالات صحية أخرى، ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض، يجب استشارة الطبيب المختص على الفور، لمنع انتشار المرض، ولإجراء فحص سرطان القولون.

وقد تختلف أعراض المرحلتين 3 و 4 عن أعراض المراحل الأولية، فيما يلي بعض أعراض المراحل المتقدمة من السرطان.

ضعف شديد.

فقدان الوزن المفرط.

التعب المفرط.

الشعور بأن أمعائك لا تكون فارغة تمامًا.

التقيؤ.

عندما ينتشر السرطان إلى أجزاء وأعضاء أخرى من الجسم، فقد تلاحظ أيضًا الأعراض التالية:

ضيق التنفس.

كسور في العظام.

الصداع المزمن.

تورم في اليدين والقدمين.

اصفرار العين والجلد.

صعوبة في الرؤية.

- أنواع سرطان القولون والمستقيم:

يوجد أكثر من نوع، ويعتمد ذلك على نوع الخلايا التي تتحول إلى سرطانية.

و تتطور أنواع السرطان الأخرى بسبب تكوين الأورام.

الكارسينويد: هذه هي الأورام التي تبدأ في التطور في الخلايا المنتجة للهرمونات داخل الأمعاء.

الساركوما: هي الأورام التي تتطور في الأنسجة الرخوة للقولون أو المستقيم مثل العضلات.

الأورام اللمفاوية: هي الأورام التي تتطور في الغدد الليمفاوية أو في القولون.

أورام اللحمة المعدية المعوية: هذه هي الأورام التي تتطور أولاً لتصبح حميدة، ثم تصبح سرطانية فيما بعد.

- طرق العلاج:

هناك أنواع مختلفة من العلاجات، وكل ذلك يعتمد على مرحلة المرض.

1- الجراحة:

هناك أنواع مختلفة من العمليات الجراحية، وتعتمد على مرحلة السرطان، إذا كانت في المراحل المبكرة، يوصي الطبيب المختص بإجراء عمليات جراحية لإزالة الأورام الحميدة أو الخلايا السرطانية.

ومع ذلك، إذا وصل المرض إلى مراحل متقدمة، فقد تحتاج إلى عمليات جراحية حيث يتم إزالة الجزء المصاب من القولون والمستقيم، وأيضًا توفير وسيلة منفصلة لمغادرة الفضلات من الجسم.

2- العلاج الإشعاعي:

يستخدم الأطباء الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية، وعادة ما يتم ذلك قبل الجراحة لتقليل حجم الخلايا السرطانية، وقد يوصى أيضًا بالعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي إذا لم تكن الجراحة خيارًا.

3- العلاج المناعي:

هو نوع من العلاج الدوائي يُمكّن الجهاز المناعي بطريقة تمكنه من محاربة السرطان، ويوصى عادةً للأشخاص الذين لديهم مراحل متقدمة من المرض.

4- العلاج الكيميائي:

في هذا النوع من العلاج، هناك أدوية تستخدم لتدمير الخلايا السرطانية، يستخدم هذا الإجراء عادة بعد الجراحة وعندما ينتشر المرض إلى الغدد الليمفاوية، ولتقليل حجم السرطان.

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