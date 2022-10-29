ما السر واء انجذاب الحشرات إلى الضوء ؟.. لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت قد قضيت وقتًا في الخارج، فمن المحتمل أنك رأيت حشرات تتطاير حول الأضواء في الشوارع، إنه مشهد مألوف.

وعلى الرغم من أن الحشرات مثل الذباب والعث معروفة بهذا السلوك، إلا أن العلماء لم يتمكنوا من معرفة السبب، فقد توصلوا إلى بعض النظريات حول سبب تصرف الحشرات بهذه الطريقة.

- التنقل:

إحدى النظريات هي أن الحشرات الطائرة تستخدم القمر والنجوم لتوجيه حركاتها، لذا عندما تري ضوء المصابيح تنجذب إليه، وتستخدمه للتنقل في الليل، وفقًا لموقع "pestworld".

- البحث عن الطعام:

تتغذى العديد من حشرات العث على رحيق الأزهار المعروف عنها أنها تعكس الأشعة فوق البنفسجية، تصدر بعض المصابيح كمية صغيرة من الضوء فوق البنفسجي، ما قد يتسبب في اعتقاد الحشرات الجائعة بالخطأ بين اللمبة والزهرة.

- الهروب من الحيوانات المفترسة:

هناك نظرية أخرى، وهي أنها في البرية، يشير الضوء إلى الهروب من الخطر المحتمل على الحشرات، عندما ترى الحشرة الضوء، تعتقد وجود حيوان مفترس أو عوائق.

- البحث عن الزواج:

تجذب إناث العث الذكور بالفيرمونات التي تكاد تنبعث منها الضوء، لذا الذكور قد تنجذب إلى الضوء، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك مقابلة أنثى مستعدة للتزاوج.

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