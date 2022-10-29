6 طرق لارتداء الملابس المطبوعة بالورد.. تنفع في شتاء أو صيف «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

دومًا ما تلفت الملابس والحقائب المميزة بالمطبوعات الزهرية، ومزيج الورد بألوانه انتباهنا وتركيزنا، كما أنها واحدة من الأنواع الأكثر شيوعًا والمحبوبة على الإطلاق، وتضفي المطبوعات الزهرية للملابس أو الإكسسوارات اليومية مظهرًا حيويًا ومتوهجًا، فعلى الرغم من إنها لا تتناسب بسهولة مع متطلباتك في الملابس، فإنها تضيف لمسة أنثوية مشرقة.

إليكِ طريقة تنسيقهم بالصور، وفقًا لموقع «boldsky».

قميص الأزهار

حددي قميصًا من اختيارك إما بطباعة أزهار مزدحمة أو بسيطة، ويعد قميص الأزهار الجريء أو المحايد اختيارًا رائعًا للملابس الرسمية أو غير الرسمية، ارتديه مع بنطلون عادي أو جينز أو حتى تنورة، ويمكنك الاختيار من أقمشة مختلفة مثل القطن والبوليستر والكتان وغيرها لقميص مطبوع بالزهور يلبي متطلباتك.

سروال الأزهار

اختاري زوجًا من البنطلونات، أو السراويل المجهزة، أو المتوهجة المصممة بطباعة أو نقش الأزهار، ولكن إذا كانت طباعة الأزهار على البنطال تبدو مثيرة للغاية، فاذهبي إلى السراويل ذات الحد الأدنى من تطريز الأزهار أو التطريز بشكل عام، مع تنسيق تي شيرت عادي أو توب أو قميص.

الفستان الزهري

فستان غير رسمي مع طبعة زهرية جميلة يجعله أسلوبًا كلاسيكيًا وسيظل دائمًا رائجًا، اختاري فستانًا ملونًا ذا طبعة زهور من اختيارك، ويمكن أن يختلف نمط الفستان من مستقيم، واسع، A-line، ميدي، ماكسي، وأكثر من ذلك.

ارتقِ بمظهرك في النهاية مع الإكسسوارات المنسقة لإضفاء لمسة عصرية.

التنورة الزهرية

ارتدي تيشيرت «بيزك» العادية مع تنورة زهرية جميلة، يمكن أن يختلف نمط الطول بين الكامل، وطول الركبة، والقصير، وما إلى ذلك حسب اختيارك أو تفضيل النمط.

ويمكنك القيام بإبراز المظهر بحزام أو وشاح جميل على الخصر للحصول على أسلوب أنيق إضافي.

سترة الأزهار

تعد السترات أفضل مجموعة متناسقة لمتطلبات الأناقة والراحة، ارتدي الفستان العادي أو البلوزة أو القميص مع سترة مطبوعة بالأزهار، تضيف السترات ذات الطراز العرقي التي تتميز بهذه المطبوعات مظهرًا بوهيميًا غير رسمي.

ارتدي سترة تتناسب جيدًا مع الجزء العلوي أو الفستان الذي ترغب في تنسيقه معه.

حقيبة الأزهار

يمكنك تنسيق حقيبة بطبعات وأنماط زهرية جذابة جدًا، من حقيبة حمل، حقيبة يد، حقيبة ظهر، حقيبة ظهر وفقًا لما يتناسب احتياجاتك، قد تبدو ممتعة ومتألقة للحصول على مظهر غير رسمي، فضلًا عن ملائمتها للعديد من الألوان والأنماط من الملابس.