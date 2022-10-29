طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حضريها في المنزل لاستقبال الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب فصل الشتاء، تبحث العديد من ربات المنازل عن طريقة عمل البطاطا بالبشاميل لتحضيرها في المنزل والاستفادة من مذاقها المميز، فضلًا عن فوائدها الغذائية، علاوة على أنها واحدة من الأكلات التي ارتبطت بفصل الشتاء لمساعدتها في تدفئة الجسم بشكل كبير.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

الجدير بالذكر أن البطاطا بالبشاميل تساعد على التدفئة في فصل الشتاء، كما أنها تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وتساعد على الشعور بالشبع.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

وكانت الشيف نجلاء الشرشابي، قدمت طريقة عمل البطاطا بالبشاميل وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة CBC سفرة، وإليكِ الخطوات لتحضيرها دون تكلفة أو مجهود.

مقادير البطاطا بالبشاميل

بطاطا مشوية مهروسة

2 بيضة

ربع كوب سمنة

نصف كوب جوز هند حسب الرغبة

نصف كوب سكر

فانيليا

بقسماط ناعم

مقادير عمل البشاميل

2 كوب لبن

نصف كوب سكر

بيضة

فانيليا

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة سمنة

طريقة تحضير البطاطا بالبشاميل

في البداية، أحضري وعاءً عميقا، واخلطي معه البطاطا والفانيليا والبيض والسكر والسمنة وجوز الهند.

أحضري صينية بايركس، وادهنيها بالزيت أو السمنة، ورشها بالبقسماط الناعم.

ضعي خليط البطاطا، ثم أضيفي إليه البشاميل، على وجه البطاطا.

أدخليه الفرن لمدة لا تزيد عن ربع ساعة ويترك حتى يهدأ.

طريقة عمل البشاميل

شوحي الدقيق في السمنة في طاسة على النار، ثم أضيفي إليهما اللبن مع التقليب المستمر.

أضيفي السكر مع التقليب المستمر، حتى تمام الغليان.

أضيفي الفانيليا والبيض إلى الخليط حتى يكون ذو قوام سميك.