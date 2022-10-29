فتاة بريطانية تعاني من فوبيا غريبة.. رفضت الارتباط بسببها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للفوبيا أنواعها التي تختلف من شخص لآخر، لكن هناك العديد من الأمور الغريبة التي يهابها بعض الأشخاص، وهو ما تعاني منه فتاة بريطانية، وذلك لخوفها الشديد من سماع اللهجات الاسكتلندية، ما دفعها للكشف عن تفاصيل تلك المعاناة التي تعيشها، ومدى التأثرات السلبية التي أحدثتها لها بحياتها الشخصية.

أعراض طارئة تظهر على الفتاة

في تصريحاتها لصحيفة «مترو» البريطانية، تقول الفتاة التي تدعى كيرستي بيكر، صاحبة الـ32 عامًا، إنها تعاني من خفقان القلب والغثيان عندما يتحدث أي شخص أمامها بأي من اللهجات الاسكتلندية، وهو ما دفعها للقيام بردود أفعال غير متوقعة بالنسبة للمحيطين بها.

باتت الفتاة الثلاثينية ترفض إجراء المواعيد مع الكثير من أصدقائها الذين يتحدثون بتلك اللهجات، وفي الآونة الأخيرة، تعرضت «بيكر» لموقف محرج، وذلك بعد أن أسقطت سلة التسوق الخاصة من يدها وركضت من داخل السوبر ماركت بعد سماع حديث اسكتلندي يدور بين شخصين إلى جانبها.

انهيار للعلاقات الشخصية والحياة العاطفية

كما تأثرت الحياة العاطفية للفتاة البريطانية بشكل كبير، وذلك بسبب رفضها للعديد من الرجال الذين رغبوا الارتباط بها، وذلك لتحدثهم الاسكتلندية، فتقول في تصريحاتها: «لقد تلقيت رسائل عديدة من رجال أسكتلنديين عبر الإنترنت، وفي اللحظة التي اكتشفت فيها أنهم من أسكتلندا، كشفت لهم عن رهابي».

وتابعت: «يعتقد معظمهم أنني أمزح، لكن عندما أخبرهم أنني جادة، فإنهم يجدون الأمر مضحكًا، لكني أشرح لهم أنني لا أملك أي ضغائن ضد الشعب الاسكتلندي، فقط أصواتهم تثير مخاوفي».