استشاري نفسي يوضح كيفية التعامل مع ضغوط العمل.. «طلع غضبك في الورقة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع الرروتين اليومي في الحياة والشغل، يصبح الشخص بحاجة ملحة إلى الراحة، إذ إن ضغوط الروتين المستمر في العمل وعدم تغيير النمط اليومي، يتسبب في إجهاد الموظفين، وجعلهم غير مؤهلين نفسيا لأداء أي أعمال، ولذا نستعرض في التقرير التالي، نصائح استشارى الصحة النفسية، الدكتور أحمد عمارة، للتعامل مع ضغوط العمل، حسب تصريحات تليفزيونية على شاشة «dmc».

وأوضح «عمارة» أن الضغط الذي نتعرض له في أثناء تواجدنا في عملنا هو ضغط نفسي، ويكون سببه الأساسي ما يدور في تفكيرنا، وقدرتنا في التعامل مع هذه الأفكار ستجعل حياتنا العملية أفضل بكثير، واعتبار العمل فرض على الموظف يجعله يبتعد عنه، والفرض ليس غصب فالإنسان ليس مجبرا عليه، ونصح بإعطاء الوظيفة قيمتها الحقيقية كي نبدع فيها ولا يصبح الأمر روتينيا.

الإبداع يأتي عندما تعطي لعملك قيمة

وتابع «عمارة» أنه يستطيع الموظف الذي يحب عمله أن يتخطى ضغوطه ويبدع فيه، وذلك بإعطاء العمل قيمة تجعله ينجز عمله براحة وسهولة أكثر، كما تساعد هذه القيمة على إنتاج أفكار مبدعة تطور من مكانة الموظف وتجله مميزًا في عمله، وتطور حياته للأفضل خاصة النفسية.

الورقة والقلم الحل الأمثل لضغوط العمل النفسية

وفي حالة تواجد المشاعر السلبية بسبب تصرف من زميل أو مدير العمل، نصح «عمارة» أنه يجب على الموظف الحفاظ على هدوئه وتجنب الانفعال من ما حدث، ولكي يخرج غضبه يجب علية إحضار ورقة وقلم، ثم يبدأ أن يركز مع مشاعره التي كانت متواجدة في أثناء غضبه، ليطلقها على الورقة بكتابات، وذلك بتدوين مشاعره السلبية والضغوطات التي يمر بها على الورقة بالتفاصيل، وتفسير ما شعر به بالتفاصيل من داخله الغضب، ويكون ذلك مثالا لمراقبة ما حدث له: «ده زي تدريب عقلي بيخلي الموظف مرتاح نفسيا ويعوده يتخلص من الطاقة السلبية».

ووفقًا لقانون الجذب، كلما كانت المشاعر إيجابية ستنعكس على الحياة خاصة العملية، وسيكون هناك الطاقة اللازمة للإنجاز في العمل والإبداع فيه، إلى جانب الشعور بالسعادة والراحة.