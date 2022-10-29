"أتعس غوريلا في العالم".. عاشت في الأسر لمدة 32 عامًا ومالكها يرفض تحريرها- ما القصة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يبذل الكثير من الأشخاص المدافعون عن الحيوانات قصارى جهدهم لتحرير Bua Noi وهي "أتعس غوريلا في العالم" من حديقة للحيوانات واقعة فوق مركز تسوق في تايلاند.

حيث يرفض أصحابها إطلاق سراحها ما لم يتقاضوا مبلغًا كبيرًا من المال.

ووافق مالكها على بيعها مقابل 7،00،000 جنيه إسترليني أي ما يعادل (18818667.00) جنيها مصريا قبل أن يغير رأيه، وفقا لموقع " timesnownews".

وتعيش Bua في قفص صغير الحجم وقذر مع قضبان معدنية صدئة.

ومنذ الماضي وحتى الآن يحاول النشطاء والناشطون في مجال الحيوانات في تايلاند تحريرها من الأسر.

ولكن للأسف فشلوا مؤخرًا حيث رفض صاحب حديقة الحيوان بيعها بأقل من 7،80،000 دولار ما يقارب (18056110.80) جنيها مصريا.

والجدير بالذكر أن بوا نوي وصلت إلى مركز تسوق باتا التايلاندي من ألمانيا في عام 1990 عندما كان عمرها عامًا واحدًا فقط.

ومنذ عام 2015 ، طلبت مجموعة PETA الحكومية التايلاندية لحقوق الحيوان إطلاق سراحها، كما يريد النشطاء أيضا نقلها إلى محمية في ألمانيا مع الغوريلات الأخرى.

وذكرت التقارير أن صاحبة حديقة الحيوان أبلغت وزيرة الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندية فاراوت سيلبا أرتشا أنها ستفرج عن بوا مقابل مبلغ 782 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل (18102.41) جنيها مصريا.

وقال ثانيتبول ثانبونياوات، سكرتير وزير الموارد الطبيعية والبيئة، إن الوزارة تنظم فعاليات لجمع التبرعات لكنها لم تتمكن من جمع أموال كافية لدفعها لأصحاب حديقة الحيوان.

وأوضح ثنبونياوات أنه نظرًا لأن بوا نوي تعتبر ملكية خاصة، فلا يمكن فعل الكثير لإطلاتق سراحها.

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