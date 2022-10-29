"بهدف الانتقام''.. أب يبتلع سلطعونًا حيًا بعد لدغ ابنته - ماذا حدث له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في قصة فريدة، ابتلع أب صيني سلطعونًا صغيرًا حيًا بالكامل، وذلك انتقامًا منه بعد أن لدغ ابنته.

وغضب الأب، الذي يُدعي " لو"، البالغ من العمر 39 سنة، بعد أن لدغ سلطعون ابنته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لو، من مقاطعة تشجيانج الساحلية الشرقية في الصين.

ولكن بعد شهرين، نُقل الرجل إلى المستشفى بسبب آلام خطيرة في البطن والظهر، واُكتشف بأنه مصاب بمرض نادر في الجهاز الهضمي اليوزيني، وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى الأطباء في المستشفى المزيد من الفحوصات، ووجدوا أن "لو" يعاني من تغيرات في صدره وبطنه، والكبد، والجهاز الهضمي، لكنهم لن يتمكنوا من تحديد سبب المرض.

ومن ثم بدأو في سؤاله مرارًا وتكرارًا عما إذا كان قد أكل شيء غير عادي، أي شيء يمكن أن يسبب الحساسية.

قال الدكتور تساو تشيان، مدير قسم الجهاز الهضمي في مستشفى سير رن ران شو في هانغتشو: "سألناه مرارًا وتكرارًا عما إذا كان قد أكل شيء غير عادي، أي شيء يمكن أن يسبب الحساسية، لكنه أجاب لا على الإطلاق".

لكن تذكرت زوجته حادثة السلطعون، والتي اكتشف الأطباء أنها مصدر الألم.

وسأله الدكتور كاو كوين الأب: "لماذا أكلت سرطان البحر الحي؟".

أجاب الرجل: "أردت الانتقام منه بعد أن لدغ ابنتي، لذلك غضبت ووضعته في فمي للانتقام".

وأظهر فحص دم لاحق أن الأب أُصيب بـ 3 طفيليات على الأقل بعد أن أكل السلطعون الحي، وقد تعافى منذ ذلك الحين لكنه لا يزال بحاجة إلى فحوص

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