حدث نادر اليوم لن يتكرر في عمرك مرة ثانية - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الذكريات تبقى محفورةً داخلنا، تُذهِبُ بنا لعالم جميل نتذكّر فيه أجمل اللحظات خاصة عندما ترتبط بتاريخ مميز، الأمر الذي يجعل من ارتباط المناسبات السعيدة بالتواريخ المميزة حالة استثنائية لدى البعض.

وهناك أحداث لا يمكن أن تشهدها في حياتك سوى مرة واحدة في العمر، إذ يوافق اليوم السبت ظاهرة لن تتكرر في عالم الأرقام، إلا بعد 111 عامًا.

ويوافق اليوم السبت تاريخًا مميزًا في التقويم الهجري وهو 4-4-1444، وهو من التواريخ المميزة لا تتكرر إلا كل قرن، وإذا أردنا أن يكون الرقم أكثر تميّزًا يكمن إضافة توقيت الساعة 4 (الرابعة عصرًا)، وأيضًا الدقيقة 44 والثانية 44، ليكون 4:44:44 - 4 /4 /1444، وهو رقم لن يتكرر بحياتك مرة أخرى.

وقال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن اليوم السبت ( الموافق 29 اكتوبر 2022) يصادف التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) أو (4-4-44) الذي يمكن قرأته من الأمام إلى الخلف أو العكس لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، لتوثيق لحظاتهم الجميلة التي يصبح لها نكهة رائعة، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.

وأضاف عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه ما سيزيد هذا التاريخ تميزا أنه سوف ينتظم مع الساعة 4 صباحًا او مساءً و 4 دقيقة و 4 ثانية (حسب التوقيت المحلي) ليصبح بهذا الشكل (04:04:04 - 44/4/4)

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقم المميّز

ولم يفوّت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرقم المميّز من دون أن يُحدث ضجّة، حيث أثار الكثير من ردود الفعل والاهتمام، وبالأخص في الدول العربية التي ما زالت تعتمد التاريخ الهجري، إذ تصدر هاشتاج "التاريخ المميز" صدارة تويتر في المملكة العربية السعودية.

وتكتسب هذه التواريخ المميزة أهمية كونها فريدة ونادرًأ ما تتكرر في العمر، ويستغلها البعض في توثيقه ويضفي عليه طابعًا خاصًا، سواء كانت مناسبة ارتباط (خطوبة/زواج)، أو خروجة وفسحة أو عمل جديد أو غيره.

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