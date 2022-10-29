طريقة عمل البشاميل بالتونة في المنزل.. «حضريها على الغداء بأقل المكونات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التونة من الأكلات التي يحبها الجميع لما تتمتع به من مذاق شهي، إذ تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض والمعادن المفيدة، ما يجعلها تُساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويحب البعض تناولها مع الكثير من الأطعمة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل البشاميل بالتونة.

وخلال التقرير التالي، نستعرض طريقة عمل البشاميل بالتونة، وفق الشيف شربيني، في برنامجه «الشيف»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البشاميل بالتونة على خطى الشيف الشربيني

المقادير:

‏- ‏ مكرونة ‏

- ‏تونة حسب الحاجة ‏مكرونة تونة طماطم

- قطع فلفل ألوان ‏

‏- كزبرة خضراء مفرومة

- ملح وفلفل

- ‏زيتون

‏- ‏زيت الزيتون

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت ثم افرمى البصل مع الثوم.

- ضعي القليل من زيت الزيتون في طاسة على نار هادئة، وضيفي البصل والثوم حتى يتغير لونهما ثم ضيفي قطع الفلفل والزيتون والطماطم واخلطي المكونات جيدًا.

‏- ضيفي التونة والملح والفلفل والكزبرة الخضراء ثم المكرونة المسلوقة وتُقلب جيدًا وتقدم دافئة.

طريقة أخرى لعمل البشاميل بالتونة

المقادير:

- ‏مكرونة

- كوبان من الماء

- بصل مفروم

-ربع كوب زيت نباتي

-‏فص ثوم

- كوب فلفل رومي

- ملعقتين بقدونس

- ربع ملعقة فلفل أسود

‏- طماطم

- دقيق

‏- ‏حليب

- جبنة

‏ ‏- ‏زبدة

‏- ‏ملح

‏- علبة تونة أو حسب كمية الأفراد

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة وضعي معها القليل من الملح والزيت.

- في طاسة، ضعي البصل المقطع والفلفل الرومي والزيت لكي يتحمر، ثم ضعي التونة والبهارات والفلفل الأسود وربع ملعقة معجون طماطم والقليل من البقدونس.

- ‏اتركي المكرونة 5 دقائق، ثم اصنعي صوص البشاميل وبعد ذلك، ضعي الزبدة في قدر واتركيها حتى الذوبان ثم ضيفي الدقيق.

- ‏ إضافة الحليب السائل وملعقة الجبنة والملح وبعدها نضع المكرونه في صينيه فرن ونضيف فوقها التونه والبشاميل ونضعها في الفرن تتحمر وتقدم ساخنة.

طريقة عمل التونة بالبشاميل والفلفل الأخضر

المقادير:

- زيت نباتي

- ‏بصل

- ‏تونة ‏

- ‏فلفل أسود وملح

‏- ‏حليب

‏- ‏بشاميل ‏

‏- ‏جبنة مبشورة موتزاريلا

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة ثم اتركيها جانبًا لتبرد.

- سخني الزيت أو الزبدة حسب الحاجة، ثم حمري البصل لمدّة دقيقتين ثم يُضاف إليه التونة.

- ‏ اتركيه لمدة دقائق ثم تتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود، وتُحرّك وتوضع جانبًا.

- ضعي الحليب وخلطة البشاميل واتركيهما حتى يغلي المزيج مع التحريك المستمر، ثم تُترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 2 و3 دقائق أو إلى أن تصبح الصلصة سميكةً.

- ضعي صلصة البشاميل فوق المكرونة المسلوقة في وعاء للخلط، حيث تُخلط المعكرونة مع الصلصة جيّدًا والتونة.

- يُخبز الطبق في فرن على حرارة 190 درجة مئويّة لمدّة تتراوح بين 15 و20 دقيقة أو إلى أن يصبح لون الوجه ذهبيًا.