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جمعية خيرية تنظم عروض أزياء للمسنات في باريس.. «العمر مجرد رقم»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

السيدات المشاركات

مشاهد إنسانية شهدتها مؤخرًا، عدد من عروض الأزياء بالعاصمة الفرنسية باريس، وسرعان ما تصدرت أحاديث الصحف العالمية وكذلك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن شارك بها عدد من السيدات المسنات وهن مرتديات ملابس بيضاء اللون، معلنات أن العمر مجرد رقم فقط.

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تفاصيل مشاركة السيدات المسنات في عروض أزياء باريس 

وحسب ما عرض موقع channelnewsasia، أن عارضات الأزياء من كبار السن، ظهرن مرتديات ملابس بيضاء اللون، وذلك تحت إشراف إحدى المؤسسات الخيرية التي دعت للفكرة بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى إحداث التنوع العمري في عالم الموضة.

كما جاءت الفكرة كدعوة لنشر الوعي بشأن كبار السن وحقوق مشاركتهم في العديد من المناسبات المجتمعية، حتى لا يجري عزلهم في النهاية.

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تفاعل وسعادة من السيدات المشاركات

وخلال العروض، عبرت عدد من السيدات المسنات اللاتي شاركن بالحملة الخيرية عن سعادتهن البالغة بالأمر، خاصة بعد خوضهن تلك التجربة الشبابية التي لم تكن متوقعة بالنسبة لهن، إلى جانب تألقهن بعدد من الأزياء مع مجموعة من الإكسسورات الأنيقة ذات الألوان المختلفة والمبهجة.

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وتقول إحدى السيدات وتدعى ديزي سالمون، 90 عامًا: «أنا وصديقاتي متأثرات حقًا من أن نعيش هذا الشعور في سننا هذا»، مضيفة أنها سعدت بالحضور والتحدث مع القائمين على العروض، وتابعت «سأتذكر هذا طويلا».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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