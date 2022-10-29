الامارات | خبراء ينصحون بـ«صديق القلب»: يخفض الكوليسترول الضار ويحمي من السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع الشعير بفوائد صحية كثيرة، ويعد صديقاً للجهاز الهضمي ويحمي من داء السكري وأمراض القلب والسرطان، حسب خبراء في مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية.

ويمكن استخدام الشعير لإعداد الفطائر، كما يمكن سلقه وإضافته للسلطة مع الخيار والفلفل والجزر، فضلاً عن إمكانية تحضيره مثل الأرز باللبن.

وأشار خبراء المركز الألماني إلى أن الشعير غني بمادة «البيتا جلوكان»، وهي نوع من أنواع الألياف الغذائية، التي تعد مفيدة لفلورا الأمعاء؛ إذ تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم تساعد على تعزيز عملية الهضم وتقلل من فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

بالإضافة إلى أن تلك المادة تعمل على خفض الكوليسترول الضار وضبط نسبة السكر بالدم، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري.

ويشتمل الشعير على مضادات الأكسدة مثل الفينولات، التي تحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الشعير كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ فهو غني بفيتامين B1 و B6 و B7 و B9 والحديد والنحاس والزنك والمغنيسيوم والفوسفور.