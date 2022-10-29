الامارات | أعراض الإصابة بفطريات الأمعاء.. تقلصات البطن والانتفاخ في المقدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء ألمان بأن الفطريات تهاجم الأمعاء أيضاً، لاسيما من النوع المعروف باسم «المبيضات». ومن أبرز أعراض الإصابة بفطريات الأمعاء، حسب مختصين في الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي: تقلصات البطن والانتفاخ والإمساك والإسهال الشديد (الدموي في بعض الأحيان) ووجود طبقة بيضاء على اللسان، بالإضافة إلى تكرار الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، ونقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والزنك.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على فطريات الأمعاء مثل التهابات حادة في تجويف الفم والمريء والمستقيم.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى فطريات الأمعاء تتمثل في ضعف جهاز المناعة وتناول المضادات الحيوية ومستحضرات الكورتيزون والكورتيكوستيرويدات المستنشقة في سياق علاج الربو وحاصرات حمض المعدة، بالإضافة إلى التغذية الغنية بالسكر والحلويات والدقيق الأبيض. كما أن داء السكري يعزز فرص الإصابة بفطريات الأمعاء.

وتعالج فطريات الأمعاء بواسطة مضادات الفطريات، مع مراعاة اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على السكر والدقيق الأبيض والخميرة. ويمكن أيضاً تناول البروبيوتيك المتوافرة في صورة أقراص أو كبسولات؛ إذ يمكنها الحد من الفطريات في الأمعاء.