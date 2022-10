5 أعراض تشير إلى مرض خطير في الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور جيمس جوردانو، أخصائي طب الأعصاب، إن الصداع واضطراب النطق هي من أعراض مرض خطير في الدماغ.

ويوضح البروفيسور جوردانو، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة جورج تاون الأمريكية، الأعراض التي يمكن أن تشير إلى مرض خطير في الدماغ.

ووفقا له، بعض الأعراض تشير إلى مشكلات مختلفة في الدماغ. فمثلا مرض السحايا أو الالتهابات الفطرية، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي (الغيبوبة) وحتى الموت.

ويضيف، بعض الأعراض هي مشكلات في الذاكرة والنطق. هذه الأعراض قد تشير إلى تطور الخرف الناجم عن الإصابة بأمراض معدية مختلفة، بحسب "روسيا اليوم".

ويعتبر الصداع الشديد من الأعراض النموذجية، إذا لم يخف بتناول الأدوية المسكنة، ولم يساعد النوم وتغيير النظام الغذائي على تخفيفه فيجب فورا استدعاء الطبيب.

وعندما يعاني الإنسان من مشكلة فهم الكلام، فإنه يشير إلى اضطراب الوظائف الإدراكية للدماغ.

ويقول: "غالبا ما تسبب التهابات الدماغ اختلالات وظيفية قصيرة المدى، بما فيها القدرات الإدراكية والحركية، فضلا عن الوظائف العاطفية والسلوكية. وهذه عواقبها". بحسب موقع Eat This, Not That.

ويشير البروفيسور، إلى أن العدوى الفيروسية أو البكتيرية التي تصيب الجهاز العصبي، يمكن أن تسبب تشنجات، يضاف لها الصداع والحمى واختلاط ذهني. ووفقا له، غالبا ما تحدث النوبات الناتجة عن العدوى بصورة فجائية.

ويضيف، كما يشير التغير المفاجئ في المزاج والسلوك، إلى اضطراب عمل الدماغ بسبب العدوى، حيث يمكن ان يعاني الإنسان من الهلوسة أو يصاب بالاكتئاب. يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص فوري والبدء بالعلاج.

نصائح يجب معرفتها قبل الخروج من المنزل في الطقس الممطر

لصحة كلى أفضل.. احذر تناول هذه المشروبات تهدد صحتك

انتبه إليها.. 11 علامة خفية تكشف عن إصابتك بنقص الحديد

"الحظ ينادي عليهم".. 4 أبراج أصحابها مقبلين على تغييرات جذرية إيجابية

احذروا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة؟