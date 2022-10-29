لا تكسرها أو تسحقها.. احذر: 4 أمور تجنب فعلها عند تناول الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - تطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب أن أخذها في عين الاعتبار.

ما لا يجب القيام به

تغيير جرعات الدواء أو مواعيده من دون استشارة طبيبك

استخدام دواء وُصف لشخص آخر

سحق أو كسر الحبوب أو الكبسولات ما لم يوص الطبيب بذلك

استخدام دواء انتهى تاريخ صلاحيته

ما يجب القيام به

تناول الدواء وفقًا لإرشادات الطبيب والصيدلي

أخبر طبيبك عن كافة المستحضرات الطبيعية والصيدلانية التي تتناولها

احفظ الوصفات الطبية بمكان واحد، ليسهل عليك تتبع ما تتناوله من أدوية

كتابة العلاج وطريقة الاستعمال والجرعة على العبوة

وفي حال كان لديك خزانة مليئة بالأدوية في المنزل، ولست متأكدًا أي من هذه الأنواع قد انتهت صلاحيتها، ويجب التخلص منها، كشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، المدة المحددة لصلاحية كل نوع دواء بعد فتحه.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن صلاحية الأقراص والكبسولات في العبوة الأصلية تكون مذكورة على العبوة، لكن صلاحيتها في علب تنظيم الأدوية تمتد لشهرين.

وتبلغ صلاحية السائل أو الشراب فترة 6 شهور من تاريخ الفتح، إلّا إذا كان موصى بأقل من ذلك، بينما تتراوح صلاحية المرهم أو الكريم بين 3 و6 أشهر.

وأكد مجلس الصحة الخليجي أن صلاحية قطرات العيون تمتد لشهر واحد من تاريخ الفتح، بينما أشار إلى أن قطرات/ بخاخ الأذن والأنف يبلغ تاريخ صلاحيتها 3 أشهر من تاريخ الفتح.

وبالنسبة إلى أجهزة الاستنشاق، فإن تاريخ صلاحيتها يُذكر على العبوة.

كيف يمكن تخزين الأدوية بشكل صحيح؟

التأكد من تاريخ صلاحية الدواء

حفظ الدواء في عبوته الأصلية:

يُحفظ غالبًا في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس. ومن المهم جدًا أن تتأكد من تعليمات التخزين من خلال نشرة الدواء المرفقة.

أقل من 25 درجة مئوية:

تحتاج بعض الأدوية للتخزين بالثلاجة ( في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية)، ما لم يكن التبريد المطلوب يتراوح بين 2 درجة مئوية و8 درجات مئوية.

الإلتزام بأماكن التخزين السليمة:

تُعرّض الأدوية خلال تخزينها في خزانة الحمام أو السيارة لدرجات عالية من الحرارة والرطوبة، ما يؤثر على فعاليتها وقد تُتلف قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

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