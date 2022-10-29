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طريقة عمل مكياج عيد «الهالوين» المبهج للأطفال.. فراشات ووجوه حيوانات آليفه

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مكياج هالوين للأطفال

لم يستوعب بعد الأطفال في عمر الزهور ما يعنيه عيد الهالوين ولا حتى الرسومات المخيفة التي يرسمها المراهقون على وجوههم، لكن لطبيعة الطفل الرقيقة لا يجب أن يتم رسم تلك الأشكال ولا حتى اتباع ذلك النمط الداكن من المكياج، كما أنه يمكن عمل مكياج الهالوين في المنزل بطرق مختلفة باستخدام منتجات متعددة وآمنة للصغار.

في التقرير التالي يقدم «هن» طرق المكياج المبهج للأطفال الصغار احتفالات بالهالوين، وفقاً لموقع Pinterest.

افكار مكياج مبهج للهالوين خاصة بالأطفال 

الخطوة الأولى قبل وضع مكياج الهالوين  على وجوههم هي اختبار الجلد تجاه المنتج الذي تضعينه أولا والتأكد أنه آمن على بشرتهم، ضعي كمية صغيرة من المكياج على معصم الطفل وانتظري حوالي ساعة، إذا لم يظهر أي رد فعل سواء طفح جلدي، احمرار، إلخ، يمكنك تطبيق هذا المستحضر بأمان. 

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قومي بتجهيز الطفل بملابس الهالوين الخاصة به ثم في أولى الأفكار قومي برسم وجه القطة كيتي على وجه الطفل أو الحيوان الذي يحبه بالألوان التي اشتريتها مسبقاً من تلك الألوان الابيض والبينك إذا كانت فتاة، بالإضافة إلى اللون الأحمر، يمكن رسم فراشات أيضاً فوق الجفن لكن انتبهي جيداً على المكان الذي تضعين عليه المكياج وان تكون الألوان طبيعية.

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طريقة وضع مكياج الهالوين للكبار 

بعد اختبار حساسية البشرة ضد المنتجات التجميلية لعيد الهلاليون ضعي الطلاء على الوجه اولا كريم الأساس بعد ترطيب البشرة، إذا كنت ستصبحين شبحًا لعيد الهالوين، قومي بطلاء وجهك باللون الأبيض، إذا كنت تريد أن تصبح شيطانًا أحمر.يوصى بوضع كريم الأساس باستخدام إسفنجة، لإنشاء نسيج عند وضع الماكياج، من الأفضل استخدام فرشاة مخصصة أيضاً، يستخدم ظل العيون الداكن لإبراز العيون في الخطوة التالية ثم يتم دهنها بفرشاة رفيعة. 

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بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام ظلال العيون الداكنة أيضًا لإبراز مناطق معينة من الوجه، على سبيل المثال لإحداث التجاعيد أو عظام الخد الحادة أو العيون الغارقة، وبعد ذلك رسم الرسومات المخيفة باستخدام الكحل، بعد وضع مكياج الهالوين في المنزل ، ضعي طبقة رقيقة من بودرة الأطفال على وجهك، سيسمح ذلك للماكياج بالبقاء في مكانه ثابتاً لفترة طويلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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