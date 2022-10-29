فوائد تناول الطعام بالأيدي.. يبعدك عن السمنة وأكثر متعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قدم باحثون نصائح في أكل الطعام باليد حيث أن ملمس الطعام والأكل بطريقة جيدة باليد يشجع على تناول جميع أنواع الطعام، ولا يقتصر الغذاء على الأغذية التي نتناولها بالملعقة فقط، وفي السطور التالية نقدم لكم هل تناول الطعام بالأيدي صحيح وما سر الاستمتاع به؟

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي لـ«هن» في هذا الإطار إن الأصل في الطعام أن يأكل المرء بيده، إلا إذا كان في مكان يأكل الناس فيه بالملعقة أو الشوكة والسكينة أو ما لا يمكن أكله إلا بالملعقة.

فوائد تناول الطعام باليد

- الشق الإيجابي أننا نشعر بملمس الطعام ما يشجع على الأكل بتوازن.

- بروز قيمة الأكل بالنسبة للشخص الذي يأكل.

- عند الأكل باليد تبلع الفلورا المعوية (ميكروبات) التي على الأصابع وهي تفيد الفم والحنجرة والأمعاء، كما أنها تعزز الهضم الصحي في الأمعاء.

- يساعد تناول الطعام بالأيدي على جعل الإنسان أكثر إدراكُا بما يأكله.

- تناول الطعام باليد يعزز الشعور بالامتلاء والشبع مقارنةً بالأكل باستخدام الملاعق والشوك.

- تناول الأكل باليد يبعدنا عن السمنة ويعزز الشعور بالامتلاء والشبع مقارنة باستخدام الملاعق.

- يأكل الأشخاص الذين يستخدمون الملاعق والشوك بشكل أسرع مما يؤدي إلى عدم توازن السكر في الدم ويساهم في تطور مرض السكر.

وقدم فرويز نصيحة في حديثه: لا تنس أن أكل الطعام باليد لا يعتبر من عدم النظافة أو من عدم الأتيكيت، ولكن كل شخص وله عاداته وليس عليك أن تنفر من الآخرين اللذين يأكلوا بإيديهم.

إتيكيت تناول الطعام بالأيدي

وبحسب موقع E time وموقع THE ART OF LIVING الخاص بالأتيكيت إن تناول الطعام بالأيدي له فوائد عديدة أيضًا:

- يزيد الدورة الدموية لأن الأكل بيديك هو تمرين رائع يساعد في تحسين دورة الجسم فإن استخدام يديك يجعل مفاصلك وأصابعك تتحرك وهو ما يعادل أي تمرين لليد.

- يساعدك في الحفاظ على نسبة الطعام فالأكل باليدين عملية بطيئة نسبيًا من الأكل بالملعقة، وبالتالي فأنت لا تقضي وقتًا أطول في مضغ الطعام فحسب بل تأكل أقل من الكمية التي تتناولها عادةً بالملعقة.

- يساعد على هضم أفضل فتعتبر أيدينا ومعدتنا وأمعائنا موطنًا لبعض البكتيريا التي يقال إنها تحمينا من الأمراض ويساعد الأكل باليدين على البكتيريا على دخول أجسامنا ويحمي جهازنا الهضمي من التعرض للبكتيريا الضارة.

- قد يمنع مرض السكري لأن يرتبط تناول الطعام بالملاعق وأدوات المائدة بتناول الطعام بشكل أسرع والذي تم ربطه باختلال توازن السكر في الدم في الجسم.