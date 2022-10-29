لماذا تُصاب النساء بالتهاب المفاصل أكثر من الرجال؟.. استشاري أمراض المفاصل بقصر العيني تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

التهاب المفاصل يؤثر في الأنسجة التي تكون حول المفاصل ويزداد خطر الإصابة مع تقدم العمر خاصةً عند النساء أكثر من الرجال في جميع أنحاء العالم، وسنعرض في هذا المقال لماذا النساء أكثر عرضه لالتهاب المفاصل.

وقال محمود الصايغ استتشاري الروماتيزم والمفاصل بالقصر العيني لـ«هن» إنه يوجد أكثر من مائة نوع لالتهاب المفاصل ومعظمها يسبب الألم والتصلب داخل المفصل وحوله، ويزداد خطر الإصابة به عند النساء وخاصةً التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يتسبب به الجهاز المناعي ويؤثر في بعض الأعضاء الداخلية للجسم.

وأضاف «الصايغ» أن النساء أكثر عرضه للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي لأن الالتهاب يرتبط بهرمون الأستروجين الخاص بالتهاب المفاصل الذي يحدث له خلل بعد انقطاع الطمث وتتأثر العظام، وكذلك المفاصل وتصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب وبمشكلات العظام كالهشاشة.

وتكون النساء أكثر تأثيرًا من الرجال في استقبال الأمراض الروماتيزمية أو التهاب المفاصل بنسبة 90% بسبب أمراض مناعية والمناعة تتأثر بالحالة النفسية والعصبية ومع تغير الهرمونات، وتصبح النسبة من 1:3 للإصابة عند النساء عن الرجال فكل إصابة لرجل واحد فقط تصاب أمامه ثلاثة نساء، ومن الأسباب الدقيقة لارتفاع معدل انتشار التهاب المفاصل لدى النساء والعوامل المحتملة هي:

- ميل النساء إلى زيادة الوزن أكثر من الرجال

- نقص المناعة عند المرأة مما يسبب مهاجمة الجهاز المناعي لنسيج بطانة المفصل وتورم في المفاصل

- زيادة الضغط على المفاصل وخاصةً الركبتين مما يزيد من خطر الإصابة عند النساء بسبب كثرة الأعمال المنزلية

- علم الوراثة ‏فالنساء يكون لديهم إرث عائلي من أمهاتهن وأشقائهن وأقاربهن مصابين بالتهاب المفاصل مما يؤثر عليهم ويزيد من التهاب المفاصل

- الأرق المزمن واضطرابات النوم يساهم في تطور أمراض المناعة الذاتية

- عدم الاهتمام بتحاليل السكر، لأن استهلاك السكر الزائد يمكن أن يسهم في تورم المفاصل

طرق الوقاية وإبطاء تطور التهاب المفاصل

- العناية باللوز وفحصها دومًا لمعرفة الميكروبات السبحية وما إلى ذلك

- عمل تحليلات دائمة لمعرفة النقص المناعي والحمة الروماتيزمية

- الالتزام والحفاظ على نوع الطعام والشراب والوقاية من السمنة لأنها أكبر سبب للخشونة والالتهاب

- الحفاظ على روتين النوم من سبع إلى ثماني ساعات في اليوم حتى يتم إعطاء فرصة لاسترخاء المفاصل

- ممارسة التمارين المعتدلة خلال أيام الأسبوع

- مراقبة مستويات السكر لتجنب نوبات التهاب المفاصل

- يجب أيضًا إذا شعرتي بوجود ألم كبير والتهاب في المفاصل التوجه إلى أقرب طبيب حتى لا تحدث مضاعفات ويتم معرفة السبب الأصلي للالتهاب مع مراعاة الأسباب وطرق الوقاية السابقة.