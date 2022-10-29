أخصائي أمراض باطنة: العمل ليلا قد يؤدي للإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

بينت دراسة طبية حديثة أن العمل ليلًا له أضرار جسيمة على صحة الإنسان ويسبب اضطرابات عديدة، وقد يؤدي إلى اضطراب بيولوجي لدى الإنسان مما يعرضه لمشاكل كثيرة صحية، قد تصل به إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، بحسب موقع سكاي نيوز، وفي السطور التالية سنعرض كيف يؤثر العمل ليلًا على وظائف الجسم.

كيف يؤثر العمل ليلا على الجسم؟

قالت الدكتورة هايدي فايز لـ«هن» إن العمل بالنوبات الليلية يتسبب في الكثير من المشكلات المتربطة بأجهزة الجسم لعل من أشهرها الإمساك واضطرابات المعدة، وذلك بسبب اضطراب الساعة البيولوجية من خلال ممارسة النشاط ليلًا بدلًا من النوم، وذلك لا يخلو من العواقب الصحية الوخيمة، ويتمثل أبرزها في التالي:

- التهاب الأمعاء لأنه يرتبط باضطراب الجهاز المناعي وهو أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يتعرضون لأنماط النوم غير المنتظمة.

- يقلل إفراز الدماغ من جرعة الليبتين ويرفع مستوى هرمون الريلين وهو منبه للشهية مما يجعلك شره للشهية.

- تحفيز الجسم على إطلاق مستويات أعلى من الأنسولين بعد تناول الطعام، ويتحكم الأنسولين في مستوى السكر في الدم مما يعمل على تخزين الدهون ويزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من الداء السكري.

- العمل في الفترة المسائية لفترة طويلة يسبب مشاكل في الجهاز الهضمى مثل الإسهال والقرح ويمكن أن تتفاقم هذه المشاكل بعد فترة وتسبب مشاكل طبية أكثر خطورة.

العمل ليلا يؤثر على صحة المعدة

كما نوهت فايز لـ«هن» أن العمل ليلًا لمدة 3 ساعات على الأقل بين منتصف الليل و5:00 صباحًا يؤثر على المعدة ما قد يسبب سرطان الأمعاء كما تساهم العوامل الأخرى الأكثر شيوعًا بين العاملين ليلًا في النوبات الليلية في خطر الإصابة بالسرطان وخاصةً سرطان المثانة والمستقيم والأمعاء.

ضرورة الاعتناء بالصحة العامة

وبحسب موقع World wide cancer research الخاص بأمراض السرطان أنه إذا كنت تعمل في نوبات العمل الليلية فإن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان هي الاعتناء بصحتك العامة:

- النوم المعتدل وتقليل العمل ليلًا.

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من الفاكهة والخضروات والألياف.

- تقليل تناول اللحوم الحمراء.

- الحفاظ على نظام غذائي.

- الاعتدال عن أخذ المهدئات وعدم التدخين.

- ممارسة تمارين منتظمة تجعل قلبك يضخ الدم.