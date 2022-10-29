مواضيع تستطيع الحديث بها مع كبار السن في أي وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يخفى علينا خطر الوحدة بين كبار السن، خاصة مع عدم وجود أعمال أو أنشطة تشغل أوقاتهم، وهنــا ينبغي علينـــا أن نستفيـد من خبراتهم في هذه الحيــاة، ومشاركتهـــم والأخذ برأيهـم.

ذلك الأمر يساهم فـي تخفيض احتمالية إصابتهم بشعور الوحدة أو العزلة الاجتماعية، وينعكس إيجابًا على تحقيق حالة من التكامل الجسدي والعلق والنفسي والاجتماعي.

قدّم مجلس الصحة الخليجي مجموعة من المواضيع تستطيع الحديث بها مع كبار السن بأي وقت، وهي:

حالة الطقس: كيف كانوا سابقا يتعاملون مع الطقس البارد أو الحرارة الشديدة.

الأحوال العائلية: جرّب أن تطمئن على أحوالهم وسؤالهم عن آخر أخبارهم.

سالفة قديمة تناقلتها الأجيال: ما هي أشهر قصصهم القديمة.

معاني أمثال وكلمات قديمة: اشتهرت في جيلهم أو يخفى عليك معناها فتعلمها منهم.

قصص بطولاتهم وتجارهم بالحياة: استلهم منهم وتعلم

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