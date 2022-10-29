دخل إيران واختفى.. فقدان رجل إسباني كان مسافرا إلى كأس العالم سيرا على الأقدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

قالت عائلة الرجل الإسباني الذي كان يوثق رحلته الطموحة سيرًا على الأقدام من مدريد إلى الدوحة لحضور كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر، إنهم لم يعرفوا عنه شيئا منذ عبوره إلى إيران قبل ثلاثة أسابيع، ما أثار مخاوف بشأن مصيره في بلد يضطرب بشدة.

شوهد الرجل مشجع كرة القدم المتحمس، سانتياغو سانشيز البالغ من العمر 41 عامًا، آخر مرة في العراق بعد أن تنزه في 15 دولة ومشاركة رحلته على نطاق واسع على حساب "Instagram" الشهير خلال الأشهر التسعة الماضية>

لكن مواقعه الوافرة على السوشيال ميديا توقفت فجأة في الأول من أكتوبر، وهو اليوم الذي دخل فيه إيران من الحدود الشمالية الغربية المضطربة للبلاد، وفق ما أورد موقع صحفية "nypost".

وقالت والدته، سيليا كوجيدور: "نحن قلقون للغاية، لا يمكننا التوقف عن البكاء، أنا وزوجي، إن تحديثات WhatsApp اليومية الخاصة به توقفت في ذلك اليوم أيضًا، نحن نخشى أن يكون أصيب بسوء، حيث أبلغ والدا سانشيز أنه مفقود للشرطة الوطنية الإسبانية ووزارة الخارجية، لكن السلطات الإسبانية تقول إنه ليس لديها معلومات عن مكان وجوده، مضيفة أن السفير الإسباني في طهران يتولى الأمر".

يُذكر أن اختفاء سانشيز في إيران، وهي محطته الأخيرة قبل وصوله إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، يأتي مع انتفاض المتظاهرين في جميع أنحاء قطر في أكبر حركة مناهضة للحكومة منذ أكثر من عقد، حيث اندلعت المظاهرات في 16 سبتمبر بسبب وفاة مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا احتجزتها شرطة الآداب الإيرانية بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد.

وصل سانشيز إلى كردستان العراق في أواخر سبتمبر، بعد أن قطع آلاف الكيلومترات حاملاً حقيبة صغيرة في عربة بعجلات، ومليئة بخيمة وأقراص لتنقية المياه وموقد غاز طوال 11 شهرًا على الطريق، وقال إنه يريد أن يتعلم كيف يعيش الآخرون من خلال العيش بينهم قبل الوصول إلى قطر، الدولة المضيفة الأولى لكأس العالم في العالم العربي، قبل مباراة إسبانيا الأولى في 23 نوفمبر.

وقال لوكالة أسوشييتد برس من السليمانية، وهي مدينة كردية في شمال شرق العراق: "إن فكرة الرحلة هي تحفيز وإلهام الآخرين لإظهار أنهم يستطيعون الذهاب بعيدًا جدًا بالقليل جدًا، يمكنك أن تقطع شوطا طويلا في المشي".

في اليوم السابق على اختفائه، تناول سانشيز الإفطار مع مرشد سياحي في السليمانية، وقال المرشد، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إنه حاول تحذير سانشيز من الوضع السياسي الخطير في إيران عندما افترقا، لكن سانشيز لم يتوانى عن ثقته بنفسه، لم يكن متوترا على الإطلاق، قال لي، "لقد قمت بالاستعلام عن كل شيء، لا تقلق"، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا من خلال Google Translate، حيث أن سانشيز لا يتحدث إلا الإسبانية.

وأضاف المرشد أن سانشيز خطط للقاء عائلة إيرانية في بلدة مريفان الكردية، التي شهدت مؤخرًا احتجاجات مناهضة للحكومة، وقد تواصلت العائلة، التي سُرّت بمنشورات سانشيز على إنستجرام، وعرضت استضافته.

وقال المرشد إنه بعد أن عبر سانشيز الحدود في الأول من أكتوبر، أصبحت رسائله قليلة ومبهمة، أخبره سانشيز أن الأمور "مختلفة جدًا" في إيران عن السليمانية، العاصمة العراقية المليئة بالحدائق والمقاهي.

قال والدا سانشيز إنه حذرهما من أنه سيفقد الاتصال بالإنترنت مؤقتًا بعد وصوله إلى إيران.

وقال سانشيز لوالده في رسالته الأخيرة في الأول من (أكتوبر): "البلد" حار "ولا توجد اتصالات"، ربما في إشارة إلى الاضطرابات في المنطقة الكردية الإيرانية وتعطيل الحكومة لتطبيقات الإنترنت والاتصالات الشعبية التي يستخدمها المتظاهرين، وطالب والديه عدم القلق عندما لا تصل رسائلهم، لكن مخاوفهم تزايدت مع مرور الأسابيع.

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