الامارات | «ديوالي» في دبي.. أسبوعان من فعاليات وجوائز لا تُنسى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان الأضواء «ديوالي» فعالياته بعد أسبوعين من الاحتفالات التي شهدتها دبي في أجواء من البهجة، حيث استمتع الجميع بالعروض الرائعة على الذهب والمجوهرات والهدايا والأزياء، وكذلك العروض الترفيهية الثقافية وتجارب الطعام، وفرص الفوز بجوائز كبرى، والتسوّق في المتاجر والأسواق النابضة بالحياة، في أجواء عائلية متميزة في أرجاء المدينة.

وفاز عشرات بجوائز قيمة من سبائك ذهبية تزن الواحدة منها 50 غراماً. كما استمتع الزوّار بالسوق المقام في الهواء الطلق «فايبز باي ذا باي» (Vibes by the Bay)، الذي قدم مجموعة متنوّعة من التجارب بما في ذلك عربات الطعام، والأسواق الجديدة المتنوعة، وتجربة مائية ممتعة أداها سيرك فونتانا، الذي قدم أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط شمل عروضاً فنية مذهلة ومؤثرات خاصة.

وفي «سيتي سنتر ديرة»، قدمت عروض الرقص والطبول، وورشة بوليوود زومبا، بالإضافة إلى عروض رائعة للمتسوقين.

وفي مركز برجمان تم تقديم العروض الاحتفالية والديكورات الرائعة، إلى جانب الاستعراضات الترفيهية الحية وعروض الأزياء، وكذلك بازار ديوالي.

وفي «سيتي سنتر» الشندغة، ووسط عروض بانغرا الراقصة، أتاح المهرجان الفرصة لمتسوق سعيد الحظ من أعضاء SHARE للفوز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة سوزوكي بالينو 2023، وكذلك هناك من فاز بمجموعة أثاث كاملة من «هوم بوكس».

ومن منزلهما في قلب غابات المانجروف، انطلق مدهش وصديقته دانة، شخصيتا دبي الأيقونيتان، للاحتفال بمهرجان الأضواء ديوالي في دبي.

كما قدم «دبي فستيفال سيتي مول» عروض الليزر والألعاب النارية والمياه الراقصة، وفي حفل «كوك ستوديو ماجيك»، استمتع الجميع بعروض موسيقية رائعة مع نجوم أجواء الموسيقى بأساليبها المتنوّعة.

وجعلت مدينة إكسبو دبي من احتفالات ديوالي ذكرى لا تُنسى عند قبة الوصل، أكبر سطح عرض بزاوية 360 درجة في العالم، حيث أضاءت بعرض مستوحى من ديوالي، وانعقدت ورش ممتعة للأطفال في تيرا - جناح الاستدامة، وألف - جناح التنقل.

وقدم الممثل الكوميدي الهندي الشهير ذاكر خان عرضاً في «ذا أجيندا» في دبي، ضمن جولة Tathastu العالمية. وفي القرية العالمية أضاءت الألعاب النارية المذهلة السماء على إيقاعات الموسيقى في إشارة لنهاية مثالية لأربعة أيام من المرح.