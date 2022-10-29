الامارات | نصائح من «دايسون» لمنزل نظيف تماماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد مسببات الحساسية من عث الغبار هي المحرضات الأكثر صلة بأمراض الحساسية في جميع أنحاء العالم، وقد ارتبط التعرض المكثف في مرحلة الطفولة المبكرة لمسببات الحساسية في الأماكن المغلقة، بما في ذلك عث غبار المنزل، بالإصابة بالربو

وعمل مهندسو «دايسون»على تطوير تقنية تمكّن المستخدم من إحصاء وقياس حجم جسيمات الغبار التي يتم التقاطها، ومن ثم عرض المعلومات على شاشة LCD

1 اغسلي الفراش على حرارة 60 درجة مئوية أو 90 درجة مئوية للمساعدة على التقليل من المواد المسببة للحساسية أو استبدلي الألحفة والوسائد لتقليل كمية عث الغبار ورقائق الجلد الموجودة في سريرك.

وعبر تزويد المكنسة بمستشعر «بيزو». تقوم شعيرات الألياف الكربونية الموجودة في رأس التنظيف بالتقاط الجسيمات الدقيقة، التي يتم قياس حجمها وإحصاء أعدادها بما يصل إلى 15 ألف مرة في الثانية.

2 أزيلي الغبار من أسطح خزائن المطبخ، إما باستخدام مكنسة كهربائية أو عن طريق قطعة قماش مبللة نظيفة أو مناديل تنظيف.

كشفت «دايسون» عن الجيل الجديد من مكانسها اللاسلكية، دايسون V15 Detect، المصممة للكشف عن الغبار المخفي والمجهزة بمستشعر بيزو للاهتزازات الصوتية، لتقدم إثبات علمي حول أنواع الغبار التي يتم شفطها، حتى تلك التي قد لا يزيد حجمها عن 10 ميكرون.

3 يمكن أن يتجمع الكثير من الغبار في الستائر أو على السجاد. تأكدي من تنظيفها باستخدام فرشاة ناعمة أو غسلها إن أمكن. صممت المكانس بطريقة تجعلها تزيد قوة الشفط تلقائياً عند اكتشاف كميات أكبر من الغبار، ويحدث ذلك في وضع التشغيل التلقائي «Auto»، حيث تكتشف مستشعرات بيزو وجود مستويات مرتفعة من الغبار، ويتم تشغيل قوة الشفط التفاعلية لزيادة القدرة على الشفط بشكل تلقائي.