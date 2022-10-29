الامارات | «بانيان تري العُلا» يبدأ باستقبال ضيوفه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منتجع بانيان تري العُلا عن افتتاح أبوابه أمام الضيوف من خلال فعالية تدشين رسمية شهدت حضور كبار الشخصيات والمسؤولين والمشاهير من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى إقامة حفل موسيقي خاص للمغنية الأمريكية المميزة مارايا كاري.

‎وشهد المنتجع الفاخر إقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة نهاية أسبوع حصرية واستكشاف التجارب والمميزات التي يقدمها مثل الفلل الخاصة والطبيعة المذهلة في وادي عشار.

ويمتزج جمال الطبيعة مع تجارب الرفاهية في المنتجع، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بجلسات التدليك في أحد الكهوف المجاورة، وجلسات الصوت العلاجية تحت النجوم في جو من الهدوء والاسترخاء، إضافةً إلى رحلة جوية استثنائية تنقل الضيوف في المناطيد الهوائية في سماء المنتجع.

ويوفر المنتجع للضيوف، في منتجع تري بانيان الصحي، تجارب مميزة تساعدهم على تجديد نشاطهم الجسدي والذهني والنفسي من خلال منهجيةٍ شاملة للرفاهية، تستند إلى تقاليد العلاج الآسيوية العريقة، حيث يتولى الخبراء الآسيويون تقديم مختلف العلاجات التقليدية المحلية والشرقية العريقة. كما يتضمن المنتجع حوض سباحة صخري يتميز بإطلالة رائعة على الوادي، ويُعتبر مساحة مثالية للاسترخاء بعد التمرين في النادي أو جلسة العناية في المنتجع.