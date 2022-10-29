الامارات | «اللوفر أبوظبي»: 10 فنانين مرشحون لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي والعلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل اليوم عن أسماء 10 فنانين مرشحين لنَيل جائزة ريتشارد ميل للفنون وهم، عفراء الظاهري، أيمن زيداني، دانا عورتاني، إيليزابث دورازيو، منال الضويان، رند عبدالجبار، سيمرين ومِهرا أجاروال، شيخة المزروع، فيكرام ديفشا، وزينب الهاشمي.

ومن المقرر أن يعرض الفنانون أعمالهم في رواق المتحف خلال فعاليات النسخة الثانية من معرض «فن الحين» المُقام في اللوفر أبوظبي، الذي سيستمر من 18 نوفمبر المقبل حتى 19 فبراير 2023. وسيعلَن عن اسم الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2022 خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيُقام في أوائل عام 2023 حيث سيحصل الفائز على جائزة نقدية قيمتها 60 ألف دولار.

وتم اختيار الفنانين من قبل لجنة تحكيم متميزة مكونة من خمسة أعضاء من أبرزهم ســمو الشــیخ زايد بن ســلطان بن خلیفة آل نھیان، أحد كبار جامعي الأعمال الفنية ورعاة مركز بومبیدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشـارقة للفنون، ومراد منتظمي المؤرخ الفني وأمين البحوث في متحف تيت مودرن في لندن، وھلا ورده، المهندسة المعمارية في مؤســـســـة مكتب «إتش دبلیو» المعماري وشـريكة جان نوفیل التي قادت مشـروع اللوفر أبوظبي، والدكتورة ثريا نجیم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وريم فضة مديرة المجمع الثقافي ومنسقة معرض «فن الحين 2022» في اللوفر أبوظبي.

يتوجه «اللوفر أبوظبي» من خلال معرض «فن الحين 2022» بالدعوة إلى الفنانين لتقديم عروضهم المتمثلة في أعمال فنية جديدة أو مُبتكرة من قبل، بحيث تتفاعل مع مفهومَي الأيقونة والأيقوني، وستركز الأعمال الفنية المُقدمة على استكشاف أبعاد تفاعل مفهوم الأيقونة مع مختلف ممارسات الفن المعاصر وتفتح آفاقاً رحبة أمام وجهات نظر فنية جديدة.

وقالت مديرة المجمّع الثقافي ومنسقة معرض «فن الحين 2022» في اللوفر أبوظبي ريم فضة: «شعرت بسعادة غامرة عندما اطَّلعتُ على مستوى الأعمال التي قدمها الفنانون المرشحون، وأعتقد أن المعرض سيحظى بمكانة متميزة من حيث جودة الإنتاج والحوار الفني، وأنا واثقة بأن زوّار المعرض والمجتمع الثقافي ككل سيتفقون معي في هذا الرأي، حيث تتجلّى قوة المشهد الفني الإقليمي في إبداعات العروض المُقدمة».

يُذكر أنّ لجنة التحكيم الدولية تلقت 246 عرضاً من فنانين مقيمين في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يُرشح أعضاء لجنة التحكيم سوى 10 أعمال.

وحظيت العروض المقدمة في إطار النسخة الثانية من معرض «فن الحين 2022» باهتمام استثنائي على المستوى الوطني، حيث شكلّت الأعمال الفنية المقدمة من فنانين مقيمين في دولة الإمارات وحدها 79% من إجمالي هذه العروض، بينما جاءت بقية تلك العروض - التي تمثل 18% من إجمالي عدد العروض - من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، ويعكس ذلك حجم النمو والتطور المتواصلَين اللذَين يشهدهما هذا المعرض المرموق والجائزة الفنية.

79 %

من إجمالي العروض مقدمة من فنانين مقيمين في دولة الإمارات.