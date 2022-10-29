الامارات | «دلما التاريخي».. 24 مسابقة و308 جوائز للفائزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد النسخة الخامسة من «مهرجان وسباق دلما التاريخي»، 24 مسابقة بحرية وشاطئية ورياضية تراثية وشعبية وحديثة، خصص لها 308 جوائز بقيمة تبلغ أكثر من 28 مليون درهم إماراتي.

وتستمر فعاليات ومسابقات المهرجان على شاطئ جزيرة دلما بمنطقة الظفرة حتى الثالث من نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وزينت السباقات الرياضية والعروض التراثية والفقرات الثقافية والعروض الفولكلورية فعاليات السوق الشعبي في المهرجان وسط حضور جماهيري لافت، عكس نجاح المهرجان في تسليط الضوء على الاهتمام بالتراث والرياضات البحرية لدى الأجيال الجديدة. وعبر ساحات المهرجان توزعت محال السوق الشعبي والأجنحة المختلفة المكونة له في تنسيق تراثي بديع أخذ شكل بيوت العريش المستوحاة من بيئة المناطق الساحلية، ليأخذ الزائرين في رحلة مدهشة إلى أعماق التاريخ الإماراتي من خلال فعاليات متنوعة، منها مسرح المهرجان الذي يقدم مسابقات تراثية وفقرات تثقيفية بتاريخ وتراث الإمارات، وعروض الموسيقى الشعبية لشرطة أبوظبي التي تجوب أرجاء المهرجان، إضافة إلى فنون العيالة والحربية وغيرها من ألوان الفولكلور الإماراتي التي تقدمها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية. ويقام في السوق عدد من المسابقات التراثية والشعبية المتنوعة.

وقال عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن مسابقات وفعاليات الدورة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي تلقى في كل دورة صدىً كبيراً بين أهالي المنطقة وعشاق الرياضات البحرية في كل مكان.

عبدالله بطي القبيسي:

«إن مسابقات وفعاليات المهرجان تلقى صدىً كبيراً بين أهالي المنطقة وعشاق الرياضات البحرية».