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طريقة عمل السينابون في المنزل بأقل التكاليف وكميات كبيرة (صور)

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السينابون

السينابون واحد من أشهى وأشهر المخبوزات التي يفضلها الكثير بمختلف الأعمار، عبارة عن لفائف القرفة اللذيذة الغنية بالسكر، وصوص الشكولاتة أو الكراميل، وهي حلوى شهية يحبها الكثير إلا ان ارتفاع أسعارها بالخارج قد يكون السبب الوحيد الذي يعوق الكثير من شرائها. 

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طريقة عمل السينابون في المنزل

ويمكن لربات المنازل صُنع مخبوزات السينابون الشهية في المنزل، بأقل التكاليف وبكميات كبيرة، دون مجهود، وإليكٍ الطريقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير طريقة عمل السينابون في المنزل

• 3 أكواب دقيق.

• ملعقة كبيرة خميرة فورية.

• ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 

• رشة ملح. 

• بيضة. 

• فانيليا. 

• ½ كوب زبدة.

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لحشو السينابون:

• سكر.

• ملعقة كبيرة عسل أسود.

• قرفة ناعمة. 

لتزين الوجه:

• علبة لبن مكثف.

• كوب شيكولاتة مبشورة.

• لبن.

• سكر بودرة. 

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طريقة عمل السينابون في المنزل:

 1- في البداية احضري وعاء عميق، واخلطى الدقيق والخميرة والملح جيدًا، ثم ضيفى الزبدة والبيضة والفانيليا.

2 - ضيفي الماء للخليط السابق، وقلبى الخليط جيدًا حتى تحصلي على عجينة.

3- اتركي العجينة لوقت حتى تتخمر، ثم افردي العجينة بالنشابة.

4 - في وعاء آخر، اخلطى السكر والعسل الأسود والقرفة، وافرديها على العجينة، ثم لفي العجينة رول وقطعيها بالسكينة.

5 - رصي رول العجينة فى صينية مع الحرص على الضغط عليها.

6- اتركيها تتخمر مرة أخرى في الصينية.

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7 - ضعي السينابون في الفرن حتى تمام النضج.

8- على الجانب الآخر، اخلطي اللبن المكثف مع الشيكولاتة المبشورة على النار، وضيفى على وجه السينابون.

9 - اخلطي في كوب اللبن وسكر البودرة، وضيف الخليط على وجه السينابون، ثم قدمي السينابون ساخنًا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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