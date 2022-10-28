انتبه جيدا.. علامات وأعراض الإصابة بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ينشأ السرطان عن تحول خلايا عادية إلى أخرى ورمية في عملية متعدّدة المراحل تتطور عموماً من آفة سابقة للتسرطن إلى ورم خبيث.

والسرطان سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد أزهق أرواح 10 ملايين شخص في عام 2020، من بينهم أكثر من 1.09 مليون حالة بسرطان المعدة.

وتتشابه أعراض سرطان المعدة مع أعراض حالات أخرى، لكن هناك أعراض رئيسية ومبكرة يجب أن تكون على دراية بها لسرطان الأمعاء.

في التقرير أبرز وأهم أعراض وطرق الوقاية من سرطان المعدة وفقا لما ذكره الدكتور أيمن عبد الحميد استشارى جراحات الأورام والمناظير جامعة القاهرة، وعضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة الأورام المتقدمة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أهم الأعراض التي تدل على الإصابة به:

- صعوبة في البلع.

- ألم وحرقان في المعدة.

- سوء عملية الهضم والإحساس بالامتلاء.

- قئ وغثيان.

- نزول غير متعمد بالوزن.

- فقدان للشهية خاصة تجاه اللحوم.

- ألم في الجزء العلوي من البطن.

- ظهور دم في البراز أو يؤدي إلى فقر الدم.

طرق العلاج

وقال استشاري الأورام:"يعتبر التدخل الجراحي خطوة ضرورية لعلاج سرطان المعدة من خلال استئصال الورم بالتنظير في حالات الأورام الصغيرة السطحية، وأيضاً استئصال المعدة الجزئي، والمعدة الكلي حيث يتم تحديد الأنسب لكل حالة بعد الفحص والتشخيص الدقيق".

طرق الوقاية

- تناول كمية كافية من الخضار والفواكه، والحرص على التنوع.

- التقليل من الأطعمة المملحة والمدخنة.

- اقلع عن التدخين.

- يجب متابعة طبيبك في عمل كافة الفحوصات الطبية إذا كنت من الفئة التي ترتفع لديها مخاطر الإصابة بسرطان المعدة.

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