6 صور يجب ألا تنشرها أبدًا على وسائل التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

هل تعلم أن نشر بعض صورك على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد سلامتك، خاصة في ظل مشاركة كل تفاصيل حياتك؟

إليك 7 صور يجب ألا تنشرها أبدًا على وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عدة، نوردها وفق ما أورد موقع "readersdigest".

1- خطط السفر:

قد يبدو التباهي برحلتك عبر الإنترنت غير ضار، ولكن التقاط صورة لبطاقة صعودك إلى الطائرة هو أمر غير سليم بالتأكيد، يعرف متابعوك اسمك بالفعل، وربما يعرفون وجهتك أيضًا، وتظل بياناتك الشخصية في خطر.

قد تتعرض بطاقة المسافر الدائم الخاص بك وسجل اسم المسافر (PNR) للخطر من خلال مشاركة اجتماعية، مع القليل من التبذير.

يمكن للقراصنة الوصول إلى رقم الهاتف وتاريخ الميلاد وحتى بيانات جواز السفر، بناءً على رقم الحجز الخاص بك.

يمكن للمجرمين أيضًا معرفة وقت المغادرة والعودة، إن معرفة أنه لا يوجد أحد في المنزل قد يغري اللصوص بالاقتحام أثناء تواجدك بعيدًا.

2- المال:

نشر صور لشيكات الرواتب وبطاقات الائتمان وحشوات من النقود هو مجرد سؤال عن المتاعب.

القيام بذلك يزيد من فرص تعرضك للسرقة، ابتعد أيضًا عن الصور (أو التسميات التوضيحية) التي تكشف عن معلومات مالية، مثل اسم البنك الذي تتعامل معه.

3- رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل:

إنها قاعدة أساسية جيدة أن تحافظ على العمل بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمستندات السرية.

إذا أرسلت شركتك رسالة بريد إلكتروني مثيرة حول تطوير جديد أو فكرة العلامة التجارية، فإن آخر شيء تريد القيام به هو إعلام المنافسين.

وبث الشكاوى، أو نشر صور محادثات "التنفيس" بينك وبين زملائك في العمل، ليس بالذكاء أيضًا، في الواقع، إنها طريقة مؤكدة للإقالة.

4- شهادة الميلاد:

نشر معلومات تحديد الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي يعادل فقدانها، أو التخلي عنها، في حين أن لقطة من شهادة ميلاد طفلك الجديد قد تبدو وكأنها إعلان يثلج الصدر حول تغيير كبير في الحياة، إلا أنها قد تعرض طفلك لخطر سرقة الهوية.

5- العمل غير المحمي بحقوق الطبع والنشر:

قد تكون فخوراً بكتابتك، لكن نشر لقطة من القصيدة أو القصة القصيرة التي كتبتها قبل النشر ليس هو أفضل فكرة، خاصة إذا كنت تتطلع إلى الإرسال إلى مجلة أو الدخول في مسابقة، فإن نشرها عبر الإنترنت يجعل من السهل على الأشخاص نسخها ولصقها والمطالبة بها، احتفظ بكلماتك الحكيمة لنفسك حتى يتم نسخها، ثم اطلب من معجبيك شراء الكتاب بدلاً من ذلك.

6- الأطفال:

قد يبدو نشر صور وجوه الأطفال المبتسمة على وسائل التواصل الاجتماعي بريئًا بدرجة كافية، ولكن من الأفضل التفكير مرتين قبل إرسال صور القاصرين على وسائل التواصل الاجتماعي، كن حذرًا بشكل خاص من إضافة المعرفات مثل اسم الطفل والعمر والمدرسة التي يرتادونها، منعًا لإلحاق الأذى بالأطفال بأي شكل من الأشكال.

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