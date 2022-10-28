برونو سافيو الزوج والأب.. رومانسية يومية واحتفال بميلاد ابنه شهريا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بلمسة واضحة، دون تردد أو تفكير مرتين، نجح برونو سافيو في وضع أول بصماته التهديفية مع النادي الأهلي بإحرازه الهدف الأول في شباك الزمالك، على ملعب هزاع بن زايد، في المباراة التي تجمع الفريقين في بطول السوبر المصري بالإمارات.

برونو سافيو، أجدد صفقات المارد الأحمر، الذي قدم أوراق اعتماده اليوم، أمام إدارة النادي وجماهيره، لينجح في اقتناص الهدف الأول، رافعًا الآمال بالفوز بالكأس في النهاية، خالقًا لنفسه قاعدة جماهيرية واسعة حال استمراره على هذا الاداء.

البرازيلي برونو سافيو، ربما سيخلق قاعدة جماهيرية واسعة خلال الأيام المقبلة، إذ اعتاد مشاركة متابعيه وجماهيره أدق تفاصيل حياته، ليس فقط بكل ما يتعلق بالساحرة المستديرة أو داخل المستطيل الأخضر، بل حياته العائلية أيضًا، إذ يظهر زوجًا رومانسي، وأب حنون، موثقًا تلك اللحظات دومًا.

الوجه الآخر من برونو سافيو.. الزوج والأب

لم يترد لاعب الأهلي برونو سافيو، مناسبة إلا واحتفل بزوجته «Luiza Marques» موجهًا لها العديد من الكلمات الرومانسية، إذ احتفل بزفافهما في بداية 2018، مُعلقًا: «ببساطة أسعد يوم في حياتي شكرا لك على كل شيء فأنا أحبك»، ولم يمر عام إلا وعاد لاعب المارد الأحمر، يحتفل مُجددًا، بكلمات رومانسية مُعلقًا: «اليوم يصادف 6 أشهر، شكرًا لك على كل ما فعلتيه في حياتي، ودعمك لي، ووجودك معي في جميع الأوقات، أحبك».

أميرة كل حياتي

الاحتفال بزوجته لم يتوقف على المناسبات فقط، فدومًا ما يصف «برونو» نصفه الآخر بالأميرة، إذ يسند لها الفضل في جميع إنجازاته، ونجاح خطواته، والتي على رأسها انتقاله للنادي الأهلي، مدونًا: «أنت هبة من الله في حياتي، شكرا جزيلا لكي، أحبك كثيرًا يا أميرة، أشكر الله كل يوم لأنه وضعك في حياتي، أنت ببساطة تحقيق أفضل حلم، أحبك حبيبتي».

دعم بأشهر الحمل

لقطة عفوية قرر بها لاعب النادي الأهلي، دعم زوجته «لويزا» خلال أشهر الحمل، إذ وضع الكرة أسفل التيشيرت في إحدى المباريات عقب تسديده لهدف بشباك الخٍصم، مدونًا: «كان هناك هدف لطفلنا».

ولم يتوقف برونو سافيو، عند هذا الحد، إذ شارك متابعيه بالعديد من الصور التي وثقت أشهر انتظاره مولوده، بالعديد من اللقطات الرومانسية.

ملازمتها لحظة الولادة

وروافق لاعب الأهلي المحترف، زوجته أيضًا بغرفة العمليات، موثقًا لحظات ولادتها، مدونًا: «الحمد لله انتهى انتظارنا أخيرًا نحن نحبك كثيرا يا بني، ولادتك جعلتنا نولد من جديد، لقد تغير كل شيء في عائلتنا، لكنه تغير للأفضل، ابننا الحبيب الذي طال انتظاره».

الاحتفال بميلاد طفله شهريًا

وعلى عكس الجميع، يحتفل برونو سافيو، ولويزا، شهريًا بعيد ميلاد طفلهما، دون الإنتظار لإتمام عمره العام الأول، موثقًا جميع الاحتفالات بالصور التذكارية المختلفة.