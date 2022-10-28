لربات البيوت.. 10 نصائح لتوفير الميزانية.. ابتكري أصنافا جديدة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أقل من 72 ساعة وتستقبل الأسر شهر جديد، والذي يرتبط عادة بتسوق السيدات مع الحصول على الراتب الشهري، لشراء مستلزمات المنزل الضرورية طوال أيام الشهر، ومع تباين الأسعار لدى بعض التُجار، تتساءل العديد من ربات المنازل عن طرق تنظيم الميزانية وفقًا لاحتياجات الأسرة الشهرية.

كيف تنظمي ميزانية المنزل خلال الشهر؟

ومع اقتراب استقبال الشهر القادم، تبدأ العديد من السيدات بوضع الحلول والأنظمة لتنظيم ميزانية المنزل طيلة شهر كامل، وفقًا للراتب الشهري المتاح للأسرة.

وكانت الدكتورة شيماء فوزي، المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، أجابت على هذا السؤال حديثها لـ«هُن»، ناصحة ربات المنزل بأبرز 10 نصائح لتنظيم الميزانية في شهر كامل بأقل الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي:

1- شراء مستلزمات المطبخ الأكثر وفرًا

حاولي شراء مستلزمات المطبخ والمنزل، خلال العروض الترويجية، أو اقتناصها من الأماكن الأقل سعرًا التي توفرها الدولة المصرية داخل معارض الأغذية بأسعار مناسبة، والتي عادًة ما تكون أقل نسبيًا من أسعار الأسواق، والاعتماد على منتجات البطاقة التموينية التي توفر تكلفة عالية.

2- حددي كمية الطعام المناسبة

بدون إهدار أو استهلاك كميات كبيرة، حددي كمية الطعام المناسبة لطهيها واستغلالها في اليوم الواحد دون إهدار، فهذه الخطوة من أهم أسباب ترتيب ميزانية الشهر، خاصة أن بعض الأسر لا تفضل تناول نفس الطعام لليوم التالي.

3- عدم الاعتماد على اللحوم يوميًا

حاولي عدم الاعتماد على أطباق وأصناف اللحوم بمختلف أنواعها، بشكل يومي، ليس فقط لتوفير الميزانية ولكن أيضًا لتحقيق التنوع والتوازن الغذائي.

4- استبدال البروتين الحيواني

استبدلي أطباق البروتين الحيواني ببروتينات نباتية، وعلى رأسها البقوليات الفاصوليا واللوبيا والحبوب والعدس بأنواعها، والمشروم والبروكلي وغيرها.

5- عدم التكرار

حاولي عدم تكرار أطناف متشابهة على طاولة الطعام، والاكتفاء بنوع واحد بكمية كافية ومُشبعة.

6- تقسيم أطباق الطعام

حاولي تقسيم أطبق الطعام على الغداء، بشكل صحي اقتصادي مثال «نوع خضار + خبز + شوربة عدس»، أو «خضار + رز + بروتين حيواني »، أو «نوع جبن + فول + خبز»، أو «بيض + فول + خبز»، مع الحرص أن تكون الكميات مشبعة للفرد.

7- صحن الطعام الواحد

حاولي تطبيق تجربة نظام صحن الطعام الواحد للفرد، بشرط أن يحتوي على كمية مناسبة من كل صنف.

8- شراء الفواكه والحلوى

لا تهملي شراء الفواكه والحلوى بكمية محسوبة، حسب عدد الأسرة، وتقسيمها على أطباق للكل، وعدم تركها حتى لا تفسد.

9- ابتكار أصناف جديدة

ابتكري الكثير من أصناف الطعام والحلوى المختلفة، بشرط أن تكون بسيطة وموفرة من خلال تطبيق وصفات برامج الطهي، التي تعطي أفكارا مختلفة لوصفات شهية بمكونات من المنزل ومواد قليلة ومتوفرة.

10- الاستغناء عن العزومات

توقفي عن الإكثار من الدعوات والعزومات قدر الإمكان لتقديم الأولويات الحياتية، حتى لا تتكبد الأسرة.