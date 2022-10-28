أسباب وعلاج صعوبة النوم عند الأطفال.. «ابعديهم عن ألعاب الفيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعاني معظم الآباء والأمهات من صعوبة النوم لدى أبنائهم، ويمرون معهم بفترات من الاستيقاظ، وعادةً لا يعرفون السبب ويمكن أن يؤثر عدم الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً على مزاج الطفل وسلوكه في أثناء النهار، ما يؤدي إلى مشكلات في المنزل والمدرسة، لذلك نقدم لكِ أسباب وعلاج صعوبة النوم عند الأطفال.

وقالت هبة عيسوي أستاذ الطب النفسي في حديثها لـ«هن» إن الأطفال المصابين بالأرق يعانوا من صعوبة في النوم والبقاء نائمين ببساطة ولا يحصلون على قسط كافٍ من الراحة، بالإضافة إلى الشعور بالنعاس في أثناء النهار ويمكن أن يكون سبب صعوبة النوم في مرحلة الطفولة ما يلي:

أسباب صعوبة النوم

- انخفاض مدى الانتباه

- فرط النشاط في أثناء النهار يصعب النوم

- حدوث المشاكل في المذاكرة

- تقلب واكتئاب المزاج

- مشاهدة التلفزيون قبل النوم بفترة وجيزة

- اضطرابات النمو العصبي

- الأرق النفسي الفسيولوجي قد يتداخل مع بداية النوم لدى الأطفال

- الخوف الشديد داخل الطفل

- الفزع الليلى وهذا يلاحقه الكوابيس، لذلك يُبعد الطفل عن النوم لأنه يكون مصاحبًا لسرعة ضربات القلب واصفرار في الوجه والصراخ الشديد.

- سلسلة من الاستجابات للتوتر البيولوجي التي تؤدي إلى اضطرابات في نوعية وكمية النوم.

وقد يكون السبب أيضًا العوامل الخارجية، كما يلي:

- التحدث على الهاتف أو لعب ألعاب الفيديو أو مشاهدة

- شدة التوتر الناجم عن الخوف من كل شيء

- تدخل الوالدين لوضع حدود واضحة لوقت النوم وإجبار أطفالهما على الذهاب المبكر إلى الفراش لأنهما لديهما توقعات غير واقعية لمقدار النوم الذي يحتاجه أطفالهما، وفي الواقع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عامًا يحتاجون إلى حوالي من 9 إلى 11 ساعة من النوم كل ليلة، وأن المراهقين يحتاجون إلى حوالي 8 إلى 10 ساعات.

- مكان الغرفة أو وضع النوم، قد يتطلب من الطفل مشاركة غرفة نوم مع أخ أو والد أو أفراد آخرين من العائلة (مثل الأجداد) المقيمين في المنزل وهو لا يريد ذلك.

- التجارب السلبية المبكرة بما في ذلك التعرض للعنف المنزلي.

- قلق الانفصال وذلك وقت خوف الأطفال من سفر الأم أو شغلها لساعات طويلة.

- المرور بحدث مرهق في الحياة أدى إلى دخول الرعب لقلب الطفل ما جعله لا يريد النوم.

وأضافت «العيسوي» أن تطور هذا الاضطراب بشكل شائع يأتي من عدم قدرة الأباء على وضع قواعد ثابتة لوقت النوم، لذلك يجب أن يضعوا وقتا منتظما للنوم لكن دون إجبار وتدخل، لكن غالبًا ما تتفاقم المشكلة بسبب السلوك المعارض للطفل، لذلك توجد علاج لصعوبة النوم لدى الطفل.

علاج صعوبة النوم لدى الأطفال

- ابتكر روتينًا مريحًا لوقت النوم مثل توجيهه للحصول على حمام دافئ أو قراءة قصة.

- لا تعطِ الأطفال أي طعام أو مشروبات تحتوي على مادة الكافيين قبل موعد النوم بأقل من 6 ساعات.

- تأكد من أن درجة الحرارة في غرفة النوم مريحة وأن غرفة النوم مظلمة.

- تأكد من أن مستوى الضوضاء في المنزل منخفض.

- اجعل الوقت بعد العشاء وقتًا مريحًا لأن الكثير من النشاط بالقرب من وقت النوم يمكن أن يبقي الأطفال مستيقظين.

- احذر الشجار مع الطفل قبل النوم.

ولا تنس أنه يجب الالتزام بطقوس النوم الصحية، لأن ذلك يساعد على زياده هرمونات النمو ومقاومة قصر القامه في الأطفال، والأهم من كل ذلك رؤية الطفل ماذا وكيف ومتى يريد ويحب أن ينام، حتى يحصل طفلك على قسط كاف من الراحة يجعله أكثر نشاطًا واهتمامًا للمذاكرة.