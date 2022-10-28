أسباب وعلاج اضطراب الاختناق أثناء النوم.. احذر المهدئات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتفاوت أسباب اضطراب الاختناق في أثناء النوم، فقد يكون ناجمًا عن وضعية نوم خاطئة أو ناتج عن الإصابة بشيء ما، وهو اضطراب محتمل قد يتوقف فيه التنفس ويبدأ بشكلٍ متكرر في أثناء النوم، ويجب معرفة الأسباب لاتّخاذ الإجراء العلاجيّ المُناسب وتفادي أيّ مُضاعفات محتملة، ويعرض التقرير التالي أسباب وعلاج اضطراب الاختناق في أثناء النوم، وفقًا لموقع sleepy time.

اضطراب الاختناق في أثناء النوم، ينتج عنه النفس الانسدادي النومي وهو الشكل الأكثر شيوعًا الذي يحدث عندما تسترخي عضلات الحلق، وعندما لا يرسل الدماغ الإشارات المناسبة إلى العضلات التي تتحكم في النوم، ويمكن التحكم في الأسباب تجنبًا لحدوث مضاعفات.

أسباب اضطراب الاختناق في أثناء النوم

- ارتخاء عضلات مؤخرة الحلق لأنها تدعم اللوزتين والجدران الجانبية للحلق واللسان.

- ضيق مجرى الهواء في أثناء الشهيق، ما قد يخفض مستوى الأكسجين في الدم حتى يشعر عقلك بعدم قدرته على التنفس، ثم يوقظك لفترة وجيزة من النوم حتى تتمكن من إعادة فتح مجرى الهواء.

- الوزن الزائد، إذ تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي، ويمكن أن تعيق رواسب الدهون حول مجرى الهواء العلوي، فقد يعاني الأشخاص ذو الرقاب السميكة من ضيق في الممرات الهوائية.

- التقدم في السن فيحدث بشكل ملحوظ في كثير من الأحيان عند كبار السن.

- تاريخ العائلة قد يؤدي إصابة أفراد العائلة بانقطاع النفس النومي.

- استخدام المهدئات، تعمل هذه المواد على ارتخاء عضلات الحلق.

- التدخين، فالمدخنون أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس النومي، إذ يزيد التدخين من كمية الالتهاب واحتباس السوائل في مجرى الهواء العلوي.

- احتقان الأنف، إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفك سواء بسبب مشكلة تشريحية أو حساسية، قد يتسبب ذلك في انقطاع النفس في أثناء النوم.

- الضغوط والتوتر والتعب في أثناء النهار.

- ارتفاع ضغط الدم.

- مشاكل القلب تؤدي إلى الانخفاض المفاجئ في مستويات الأكسجين في الدم الذي يحدث في أثناء انقطاع النفس النومي.

- إجهاد الأوعية الدموية.

- طريقة ووضع النوم الخاطئ.

علاج اضطراب النفس في أثناء النوم

كل هذا يسبب الاستيقاظ المتكرر المصاحب لانقطاع النفس النومي ويجعل النوم الطبيعي مستحيلًا مما يسبب النعاس الشديد في أثناء النهار، وقال الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي خلال لقائه ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا على قناة cbc، إن علاج اضطراب النفس النومي يتمثل في الآتي:

- عدم فعل أي شيء يحدث توتر قبل النوم.

- عدم الدخول في نقاشات حادة قبل النوم.

- عدم لعب الرياضة قبل النوم بأربع ساعات.

- عدم الأكل قبل النوم بخمس ساعات والالتزام بنظام غذائي صحي.

- عدم دخول الغرفة إلا عند النوم فقط.

- عدم مشاهدة التليفزيون قبل النوم مباشرةً.

- عدم التعرض لأصوات قوية في أثناء الليل.

- إنقاص الوزن.

- النوم على الجانب الأيمن بدلًا من الظهر والبطن.

- علاج الضغط وقياسه دومًا.

- عدم تناول المهدئات.

- الإقلاع عن التدخين.

- علاج حساسية الأنف.

- زيارة الطبيب لرؤية مشكلة القلب والأوعية الدموية.

إذا لم تتحسن بعد إجراء هذه التغييرات وفي حالات انقطاع النفس النومي، يجب زيارة الطبيب تجنبا لحدوث أي مضاعفات.